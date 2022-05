Predsjednik Hajduka progovorio o odnosu s HNS-om pa dodao: Nije pošteno, kao da nas provociraju

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić na sinoćnoj skupštini kluba osvrnuo se na aktualnu sezonu i progovorio o pozitivnim, ali i negativnim detaljima kojima smo svi skupa svjedočili kroz posljednjih desetak mjeseci.

Predsjednik Hajduka održao je prezentaciju, a dok je govorio o odnosu s Hrvatskim nogometnim savezom iza njega je bio prazan slajd. Bio je to slikovit pokazatelj odnosa.

- Prazna stranica ima simboliku. Takvi su nam odnosi. Mislim da je Marijan Kustić odličan predsjednik. Izborio je Katar. Nemojte misliti da je to samo zasluga igrača i izbornika. Ono što je napravio s TV pravima, to je mogao samo on. Taj iznos je iznad očekivanja. Kako se odvilo, odvilo se, ali to se riješilo. Sveprisutan je. Svugdje je. Dođe i do nas, ali nas nema gore. Mi nismo prisutni ni u Županiji. Zajedništvo koje ističem često, s vlasnicima, veteranima, članovima, navijačima se osjeti. Mi to nemamo u nogometnim krugovima. Stvarno mislim da je Kustić dobar, ali za sebe, a ne za nas. Mario Smodlaka je dopredsjednik HNS-a, druge najbolje države u nogometu. On je stavio Marka Ercega da bude predsjednik NSŽSD-e, a s njima je i Stipe Doljanin. Kada pitate predsjednika Kustića, reći će da se ne može petljati u to, Ali, on može. Zašto neće? Ne mora ga staviti za dopredsjednika. Ali, on mu odgovara. Diže mu ruku. Ali, ne može biti uspješan predsjednik ako nema Hajduka u HNS-u - rekao je Jakobušić, prenosi Dalmatinski portal te dodao:

- Nije logično da nas nema u HNS-u. Ali, njemu ovo odgovara. I Kustiću i Smodlaki. Erceg je nebitan. Sve su posude spojene. Njima je trojici bolje kada nema Hajduka. Mi smo se već navikli. Nema potrebe da ih opterećujemo. Vjerujem da su većina od 86 klubova u našem Savezu hajdukovci... Ali, oni su odlučili da se Smodlaka, Doljanin i Erceg bore za njih. Ne daj Bože da ikome rade ono što su meni, odnosno Hajduku. Nismo se niti jednom sastali. Hajduk nije u nijednoj komisiji. Pravimo se mrtvi. Tu smo i bavimo se Hajdukom. Kustić nije sazvao niti jedan sastanak klubova. To je koliko oni gledaju i vode računa o proizvodu. HNL je izvrstan proizvod, kada zadnji može pobijediti prvoga. Nije kriv taj sudac koji je delegiran. Kriv je onaj tko ga je postavio, gospodin Ivan Novak.

Ovaj vikend mogli bismo dobiti prvaka Hrvatske, a Jakobušić smatra da nije pošteno što u pretposljednjem kolu Hajduk igra u subotu, a Dinamo u nedjelju.

- Zadnja tri kola svi su trebali igrati u isto vrijeme. Nama je odgovaralo da igramo ranije, ali nije pošteno. Određenim delegiranjem u posljednje vrijeme kao da nas provociraju. Mi se ne bunimo, pa misle da je sve u redu - rekao je Jakobušić.

