Predsjednik FIFA-e reagirao na vrijeđanje srpskog nogometaša i pozvao na oštre kazne

Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e, komentirao je vrijeđanje Dušana Vlahovića od strane navijača Atalante na jučerašnjoj utakmici s Juventusom. Srpski igrač je za Juventus zabio u osmoj minuti sudačke nadoknade, ali skandiranje i uvrijede počele su ranije.

Vlahović je na meti uvrjeda navijača Atalante bio tijekom cijele utakmice, a sudac Daniele Doveri je u sudačkoj nadoknadi zbog skandiranja derbi morao i zaustaviti. Navijači tada nisu upozoreni da prestanu, već su ubrzo nakon nastavka ponovo skandirali.

Indicent je putem društvenih mreža komentirao i predsjednik FIFA-e. Infantino je stao u obranu srpskog igrača i pozvao na kažnjavanje navijača. “U nogometu nema mjesta za rasizam ili bilo koji drugi oblik diskriminacije!"

Vlahovic scores and silences racist chants: 🟨@FIGC #Gravina, what now?



pic.twitter.com/j9MMOzK112