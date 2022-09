PPD Zagreb u spektaklu gostuje kod kluba protiv kojeg nikada nije igrao, evo gdje gledati

Rukometaši PPD Zagreba večeras u Magdeburgu igraju susret 2. kola elitne skupine Lige prvaka. Zvučat će pomalo nevjerojatno, ali zagrebaši nikad do sada nisu igrali protiv Magdeburga u Ligi prvaka. Naime, njemački klub nije često igrao u Ligi prvaka, posljednji pout 2006. godine. U tih nekoliko sezona nije se nikad dogodilo da se nađe u istoj skupini ili u nokaut fazi protiv zagrebaša. Inače, Magdeburg je klub koji iza sebe ima podosta osvojenih trofeja kada je riječ o europskim kupovima. Bili su triput osvajači Lige prvaka, četiri puta su bili pobjednici EHF kupa, a imaju jednu pobjedu u Super kupu i jednu pobjedu u Super Globeu.

Njih ozljede ne remete

U svojoj bogatoj karijeri Željko Musa igrao je za Magdeburg punih šest sezona, od 2015. do 2021. godine kada se vratio u PPD Zagreb. To je igrač koji je ostavio dubok trag u Magdeburgu, igrač koji jako dobro poznaje grad, klub, dvoranu...

- Mislim da nas čeka jedan pravi rukometni spektakl u GETEC Areni. Fanatični navijači, dvorana u kojoj se igrači Magdeburga osjećaju iznimno ugodno i u kojoj ekipa, za koju moram istaknuti da je uistinu vrhunska, rijetko gubi. Cijeli im je roster posložen onako kako oni žele, u napadačkom dijelu prednjače niži i brži igrači, rukometaši koji probijaju do šest metara i uglavnom idu jedan na jedan. Tranzicija im je fantastična, sjajno koriste greške protivničkih napada i traže što više lakih pogodaka. Što se tiče žestokog ritma igranja svaka tri dana, njima to nije problem. Znam to iz prve ruke i mogu posvjedočiti da su na svakoj poziciji pokriveni s dva jednako kvalitetna igrača. Također je zanimljivo da uvijek traže slične igrače na istim pozicijama pa ih ni eventualna ozljeda ne može poremetiti u tome da igraju onakav rukomet kakav oni žele – rekao je Musa.

Što se tiče vaše momčadi, bit će te oslabljena zbog neigranje Zvonimira Srne, jednog od ključnih igrača kako u napadu tako i u obrani?

- Što se tiče naše ekipe, dobra je vijest da nam se vratio Aleks Kavčić koji će nam biti velika pomoć u oba pravca u ovoj sezoni. S druge strane, veliki je peh što se ozlijedio Zvone Srna koji je u ovom uvodnom dijelu sezone bio naš najbolji igrač. Puno se toga vrtjelo oko Srne i napadački i obrambeno, tako da je sasvim izvjesno da će nam on nedostajati. Ipak, moje je razmišljanje da se ekipa prepoznaje upravo u trenucima kada se ponajbolji pojedinci ozljede. Nama je on izuzetno bitan igrač, ali mi moramo ići na pobjedu u svakoj utakmici i u ovoj situaciji moramo pokušati pobjeđivati bez njega – zaključio je Musa.

Našičani ih jako dobro znaju

To što Magdeburg nije igrao protiv PPD Zagreba, ne znači da ova jaka njemačka momčad nema iskustva igranja protiv hrvatskih klubova. U zadnje vrijeme često su igrali protiv Nexea iz Našica. Posljednji susret s Našičanima odigrali su ove godine na završnom turniru Europske lige u Lisabonu. Pobijedio je njemački sastav s pet razlike

– Pratio sam te utakmice. Nešto smo i naučili iz tog susreta - kratko će Musa.

Reprezentacija Hrvatske?

– Oprostio sam se, ali silom neprilika igrao sam na zadnjem Europskom prvenstvu. Rekao sam, ako me trebaju, tu sam – istaknuo je Musa.

Susret Magdeburga i PPD Zagreba počinje u 20.45 sati, a prijenos možete pratiti u programu Arena Sport televizije na prvom kanalu.

