Poznati ruski nogometaš dobio Putinov poziv za rat: 'Istina da nije služio vojsku'

Prije tjedan dana ruski predsjednik Vladimir Putin objavio djelomičnu mobilizaciju ruske za vojske za nastavak rata i agresiju na Ukrajinu.

Povodom tog čina, brojni ruski sportaši dobili su poziv za vojsku, ruski ministar Šogju je obznanio kako je će biti mobilizirano 300 tisuća rezervista, a mnogi sportaši su zbog poziva pobjegli u druge zemlje.

Poziv za vojsku dobio je i bivši reprezentativac te nekadašnji član Evertona i moskovskog Lokomotiva te Spartaka, Dinjar Biljadetinov. Igrao je u generaciji s Andrejom Aršavinom i ostalima kada je Rusija stigla do polufinala Eura 2008. godine u Austriji i Švicarskoj, ali je Španjolska bila bolja na putu do finala.

- Dinjar je dobio poziv. Teško je govoriti o tome što osjećamo. Istina je da nije služio vojsku, ali jest odradio vojnu obvezu na jedan drugačiji način. Bilo je to prije 19 godina. Položio je zakletvu, a vojsku je služio na sportskom terenu. Jedino mi nije jasno kako je on kao 37-godišnjak pozvan u vojsku ako u zakonu piše da se na mobilizaciju zovu ljudi do 35 godina. - rekao je Dinjarov otac Rinat u razgovoru za BIA Novosti.

