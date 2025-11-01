Poznata odvjetnica totalno opustošila stadion Zadra! Igrači se presvlače u kontejnerima

Svađa i zbrka oko HNK Zadar i korištenja igrališta na Stanovima doživjela je svoj vrhunac. Odvjetnica Ivana Raspović, koja je nekadašnju imovinu ugašenog NK Zadra kupila za simboličan iznos, nedavno je odlučila preuzeti ono što joj po stečajnoj dokumentaciji pripada, pa su tako s tribina nestale sjedalice, a oprema koju je koristio novi klub završila je u Debeljaku, njezinu rodnom mjestu.

Nakon što je Reno Sinovčić još ranije zatvorio prostorije koje su u vlasništvu njegove tvrtke, nogometaši Zadra sada će se protivnicima morati suprotstaviti u gotovo improviziranim uvjetima. Umjesto svlačionica će biti kontejneri; umjesto uređenog stadiona tu je travnjak bez tribinskih stolaca, a moguće i bez semafora, budući da je i on bio dio stečajne mase bivšeg kluba.

Da bi moglo doći do ovakvog scenarija, upozoravalo se još tijekom stečajnog postupka. Tada je sva imovina NK Zadra, od dresova, semafora i kamera, preko kombija, kosilice i ultrazvuka, pa do čak 3.000 sjedalica sa Stanova, bila ponuđena na prodaju po ukupnoj cijeni od 351.497 kuna, odnosno manje od 50 tisuća eura.

Budući da na nekoliko dražbi nije bilo interesa ni Grada Zadra ni novoosnovanog kluba, na posljednju, raspisanu bez početne cijene, pristigla je samo ponuda odvjetnice Raspović od 1.500 eura. Iako je stečajni upravitelj upozoravao da je riječ o iznosu manjem od same jamčevine, prodaja je ipak zaključena, pa joj je naknadno vraćena razlika.

Raspović gotovo dvije godine nije poduzimala ništa, navodno čekajući dogovor s HNK Zadar. Međutim, nakon izbora za predsjednika Županijskog nogometnog saveza, na kojima je prevagu odnijela struja bliska Renu Sinovčiću, odlučila je realizirati svoje pravo i preuzeti kupljenu imovinu. Tako su kombiji i dio sportske opreme završili u Debeljaku, a ni ostatak opreme više nije na Stanovima.

Kako će HNK Zadar sada funkcionirati, ostaje neizvjesno. Već sutra na Stanove u sklopu Treće NL Jug stiže Neretva, a domaćini će, čini se, morati hitno pronaći barem osnovnu opremu, od kosilice do semafora, kako bi uopće mogli odigrati utakmicu.