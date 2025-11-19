Naši Portali
ŽDRIJEB JE 5. PROSINCA

Poznata 42 sudionika SP-a, traži se još šest reprezentacija

FIFA World Cup - CONCACAF Qualifiers - Group B - Jamaica v Curacao
GILBERT BELLAMY/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 16:00

42 reprezentacije pronaći će svoje mjesto na ždrijebu skupina koji će se održati 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu, dok će se za preostalih šest mjesta u ožujku ukupno boriti 22 reprezentaciju.

Prolaskom Curacaa, Paname i Haitija iz zone CONCACAF poznato je 42 od 48 sudionika Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine, dok će zadnjih šest sudionika biti poznato tek krajem ožujka nakon što se odigraju dodatne kvalifikacije u Europi te Interkontinentalne kvalifikacije.Curacao, Panama i Haiti pridružili su se trima zemljama domaćinima kao predstavnici regije CONCACAF.

Odranije su poznati i sudionici s ostalih kontinenata. Tako će Aziju predstavljati Japan, Iran, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordan, Australija, Katar i Saudijska Arabija, Oceaniju Novi Zeland, Južnu Ameriku Argentina, Brazil, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija i Paragvaj, Afriku Maroko, Tunis, Egipat, Alžir, Gana, Zelenortski otoci, Južnoafrička Republika, Obala Bjelokosti i Senegal, a Europu Engleska, Francuska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska, Belgija, Austrija, Švicarska, Španjolska i Škotska.

Te 42 reprezentacije pronaći će svoje mjesto na ždrijebu skupina koji će se održati 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu, dok će se za preostalih šest mjesta u ožujku ukupno boriti 22 reprezentaciju.

Za preostala četiri europska mjesta borit će se 16 izabranih vrsta - Italija, Danska, Turska, Ukrajina, Poljska, Češka, Wales, Slovačka, Irska, Albanija, BiH, Kosovo, Švedska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska. Tih 16 reprezentacija bit će podijeljeno u četiri skupine koje će se igrati polufinala i finala te će se pobjednici svakog od turnira šlasirati na SP, a žbrijeb će biti obavljen u četvrtak.

Interkontinentalne kvalifikacije, koje će se u ožujku održati u Meksiku, donijet će zadnja dva sudionika SP-a, a na njima će sudjelovati Nova Kaledonija kao predstavnik Oceanije, Bolivija iz Južne Amerike, DR Kongo iz Afrike, Irak iz Azije te Jamajka i Surinam iz CONCACAF-a.
Ždrijeb svjetsko prvenstvo

