Potpuni potop Hrvatske u prvom krugu: Najbolji par svijeta u drami izgubio od Talijana, pali i Ćorić i Gojo

Talijanski tenisači s maksimalnih 3-0 svladali su Hrvatsku u 1. kolu skupine A Davis Cupa u Bologni, a treći su bod domaćinu donijeli Simone Bolelli i Fabio Fognini.

Talijanska kombinacija svladala je hrvatski par Nikolu Mektića i Matu Pavića sa 3-6, 7-5, 7-6(3), no talijanska pobjeda bila je osigurana i ranije nakon što su pojedinačne mečeve dobili Lorenzo Musetti (6-4, 6-2 protiv Borne Goje) te Matteo Berrettini (6-7, 6-2, 6-1 protiv Borne Ćorića).

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Tennis - Davis Cup - Group A - Italy v Croatia - Unipol Arena, Bologna, Italy - September 14, 2022 Croatia's Mate Pavic and Nikola Mektic in action during their doubles match against Italy's Simone Bolelli and Fabio Fognin REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

Od 3-3 u prvom setu Mektić i Pavić su odjurili na 6-3, a izjednačena borba dva para vodila se u drugom setu iako su hrvatski tenisači prvi došli do breaka. No, ključni se trenutak dogodio na kraju druge dionice kada su Bolelli i Fognini napravili novi break za 7-5, a nakon toga su poveli s velikih 4-1 u trećem setu.

Mektić i Pavić su se uspjeli vratiti te su dogurali do tie-breaka u kojem su Talijani od starta bili u prednosti i na kraju slavili.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS Tennis - Davis Cup - Group A - Italy v Croatia - Unipol Arena, Bologna, Italy - September 14, 2022 Italy's Simone Bolelli and Fabio Fognin react during their doubles match against Croatia's Mate Pavic and Nikola Mektic REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

Ispred Hrvatske su još mečevi protiv Švedske u četvrtak te u subotu protiv Argentine, a na završni turnir u Malagu plasirat će se dvije najbolje reprezentacije.