Postat će najbolje plaćeni hrvatski sportaš, zavrtjet će vam se u glavi kad vidite zaradu

Poput najboljih hrvatskih nogometaša, i vodeći hrvatski košarkaški odazvali su se pozivu tenisača Marina Čilića da sudjeluju u njegovoj humanitarnoj akciji. A između njih dvojice – Bojana Bogdanovića i Darija Šarića – vještijim u tenisu pokazao se Bojan. Dariju treba odati priznanje što se uopće odazvao jer tenis uopće ne igra pa se kao takav ipak i izložio.

– U životu sam igrao tenis možda četiri-pet puta, i to više da vidim kako to izgleda. U ovih 20 minuta minipriprema sa svojim partnerom Ivanom Dodigom najviše sam naučio, a kako i ne bih kada sam za učitelja imao ponajboljeg igrača svijeta u parovima. Usprkos mojoj tremi, čak smo i dobili jednu partiju.

Bojan pred novim ugovorom

A svi ti asovi okupili su se da bi se prikupila sredstva za izgradnju sportskog igrališta Osnovne škole Tordinci pa Šarić ističe:

– U 21. stoljeću trebali bismo više voditi računa o tim stvarima. I zato se nadam da će ovakvo okupljanje postati tradicionalno. Ovaj put okupili smo se oko tenisa i čini mi se da nitko ne bi imao ništa protiv da se ovakav događaj ponovi. Istina je da mi sportaši imamo prenatrpan raspored i da nas je teško okupiti, no Marin je u tome uspio.

Ponosnog što je okupio toliko hrvatskih sportskih zvijezda, Čilića je pohvalio i Bogdanović:

– Hvalevrijedna je ova akcija, a osim nas kojima je sezona ranije završila, okupio je i nogometaše koji su tek izašli iz sezone.

Inače, Bogdanović je na ovom turniru dospio do polufinala u kojem je, sa svojim partnerom Matom Delićem, izgubio od para Čilić – Modrić. No, puno neizvjesnija od tog dvoboja jest Bojanova situacija na NBA tržištu. Naime, istječe mu ugovor s Indianom i on 1. srpnja postaje slobodan igrač pa se, među ostalim, kao klubovi koji bi ga voljeli imati u svojim redovima spominju i San Antonio Spursi. A “Mamuze” privlači njegov prošlosezonski tricaški učinak od 42,5 posto i prosjek od 18 koševa, no Bojana žele zadržati Pacersi:

– Puno je pisanja i nagađanja, a ja još ništa ne znam jer pregovori nisu počeli. Čeka se da prođe NBA draft, a potom i 1. srpnja i početak prijelaznog roka. Tada ću imati više informacija.

Prvo Šarićevo slobodno ljeto

Kamo god završio, a taj ugovor trebao bi mu donijeti 15 pa i više milijuna USD po sezoni, od Bojana se može očekivati još bolja sezona.

– Svaku svoju NBA sezonu igrao sam bolje i ne vidim razloga zašto tako ne bi bilo i iduću sezonu.

Tome se nada i Dario Šarić kojem je, zbog “trejda” u Minnesotu, zaustavljen taj trend.

– Dobili smo novog predsjednika košarkaških operacija i za sada je meni nepoznata njegova vizija kako će nam momčad izgledati, hoćemo li krenuti od nule. Činjenica jest da svi igrači iz prošle sezone neće ostati, no ako ostane baza, trebali bismo izboriti doigravanje bez obzira na to što je naša Zapadna konferencija jača od Istočne.

Dok smo o ovome razgovarali, nije se znalo hoće li taj slabiji Istok ove godine dobiti NBA prvaka ili ne.

– Od pet utakmica finala gledao sam tri i moram reći da Kawhi Leonard igra nevjerojatno, no da je Durant zdrav, da je za Warriorse igrao cijelu finalnu seriju, Raptorsi ne bi imali većih izgleda.

Dario priznaje da mu, nakon niza reprezentativnih ljeta, godi što se ovo ljeto može posvetiti samo sebi. No, unatoč tome žali za Kinom.

– Bez obzira na to što će mi ovo dobro doći da se bolje pripremim, da se lakše prilagodim sustavu igre, ja bih opet to mijenjao samo da možemo otići na SP u Kini.

