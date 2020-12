Postao viralan na društvenim mrežama: Pogledajte bizarni autogol Dejana Lovrena

Nogometaši Zenita svladali su u derbiju 19. kola Ruske lige kod kuće Spartak iz Moskve s 3-1, a hrvatski reprezentativac Dejan Lovren postigao je autogol.

Lovren je u 22. minuti prsima spektakularno prebacio svog vratara za 1-1 i postao večerašnja viralna zvijezda na društvenim mrežama.

Dejan Lovren with an INCREDIBLE own goal. How many of us still miss him and how many of us would still want him back? pic.twitter.com/yYAYcypwjG