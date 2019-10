Porto, Bešiktaš i CSKA upisali poraze, Roma i Manchester United remizirali

Nogometaši Porta, Bešiktaša, CSKA i Rangersa upisali su poraze u susretima drugog kola Europske lige, dok su Manchester United i Roma remizirali.

CSKA je susretu H skupine u Moskvi izgubio od Espanyola s 0-2 upisavši i drugi poraz nakon što je u prvom kolu teško stradao na gostovanju kod Ludogoreca (1-5).

Gosti su poveli u 64. minuti golom Leia Wua, a pobjedu su potvrdili u četvrtoj minuti sudačke nadoknade preko Victora Campuzana. Kod domaćina su nastupila tri hrvatska nogometaša, Nikola Vlašić, Kristijan Bistrović i Zvonimir Šarlija odigravši cijeli susret.

U drugom susretu Ludogorec je u Budimpešti pobijedio Ferencvaros s 3-0 upisavši i drugu pobjedu. Pobjedu gostima donijeli su Lukoki (1) i Forster (40, 64).

Na ljestvici vodi Ludogorec sa šest bodova, Espanyol ima četiri boda, Ferencvaros jedan, a CSKA je na začelju s dva poraza.

Drugi poraz upisao je i Bešiktaš u skupini K. Turski sastav je u prvom kolu izgubio u Bratislavi od Slovana s 2-4, a večeras na svom terenu od Wolverhamptona s 0-1. Pogodak odluke zabio je Willy Boly u sudačkoj nadoknadi utakmice. Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za Bešiktaš.

U drugom susretu Braga i Slovan Bratislava su odigrali 2-2. Domaćin je dva puta vodio, no Slovaci se nisu predavali i uspjeli su izjednačiti. Prvi put u sudačkoj nadoknadi prvog, a potom i u 88. minuti. Za goste je od 68. minute igrao Marin Ljubičić.

Na ljestvici vode Slovan i Braga s po četiri boda, Wolverhampton ima tri, a Bešiktaš je na nuli.

U skupini G Rangers je poražen na gostovanju kod Young Boysa s 1-2 primivši drugi pogodak u sudačkoj nadoknadi utakmice. Tri boda Švicarcima donio je Fassnacht. Za Rangers je cijeli susret igrao Borna Barišić dok Nikola Katić nije nastupio.

U drugom susretu Feyenoord je pobijedio Porto s 2-0. Bio je to dvoboj u kojem su Nizozemci zabijali golove, a Portugalci promašivali sjajne prilike. Domaćin je stigao do prednosti u 49. minuti preko Toornstre, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Karsdorp u 80. minuti nakon sjajnog solo prodora. Tijekom utakmice igrači Porta su tri puta pogađali okvir suparničkog gola, a uz to i Marega je uspio promašiti nemoguće.

Nakon dva kola sva četiri sastava u skupini imaju po tri boda.

U I skupini St. Etienne i Wolfsburg su odigrali 1-1, a identičnim rezultatom je završio i dvoboj između Oleksandrije i Genta. Josip Brekalo je za Wolfsburg igrao do 72. minute.

Na ljestvici vode Wolfsburg i Gent s po četiri boda, dok St Etienne i Oleksandrija imaju po bod.

Rezultatom 1-1 završile su i obje utakmice u skupini J, Wolfsberger - Roma, te Istanbul Bašakšehir - Borussia Mönchengladbach. Za Romu je cijeli susret igrao Nikola Kalinić.

Na ljestvici vode Wolfsberger i Roma s po četiri boda, dok Istanbul Bašakšehir i Borussia Monchengladbach imaju po jedan bod.