Ponajbolji nogometaš svijeta neće moći nastupiti na Euru: Ne računamo na njega

Izbornik nizozemske nogometne reprezentacije Frank de Boer izjavio je u utorak pred start kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. kako ne računa na kapetana reprezentacije i kapetana Liverpoola Virgila van Dijka za ovogodišnji EURO koji će se igrati od 11. lipnja do 11. srpnja.

Van Dijk se u listopadu podvrgnuo kompliciranoj operaciji koljena te bi se samo po najoptimističnijim prognozama mogao oporaviti prije EURA.

"Razumijem kako u Liverpoolu ne žele vršiti nikakav pritisak na Virgila. Ne želimo to niti mi. Njegov oporavak teče prema planu i znamo kako će trajati još dva mjeseca. Ne vjerujem kako bi se u preostalom vremenu mogao spremiti za nastup na EURU. Ako hoće, to će biti veliki bonus za nas, ali ne računam na to", rekao je De Boer.