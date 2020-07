Pokrenuta inicijativa za spomenik prvom tamnoputom nogometašu u Engleskoj

U Engleskoj je pokrenuta fondacija kojoj je cilj prikupiti sredstva za podizacije spomenika Jacku Leslieu, koji je 1925. godine mogao postati prvi tamnoputi nogometni reprezentativac te zemlje, ali nije izabran u nacionalnu momčad nakon što su u savezu otkrili da je mulat.

"Ne samo da želimo podići spomenik Jacku Leslieu, već želimo iskoristiti njegovu priču kako bismo slavili raznolikost i borili se protiv rasizma", stoji na internetskoj stranici "Jack Leslie Campaigne" u kojoj se nadaju kako će prikupiti 100,000 funti.

Lesliev otac je bio s Jamajke, dok mu je majka bila Engleskinja, te je tijekom svoje karijere, od 1921. do 1935. godine, bio jedini tamnoputi profesionalni nogometaš u Engleskoj. Čitavu svoju karijeru proveo je u Plymouth Argyleu, od 1921. do 1930. taj se klub natjecao u trećoj, a od 1930. do 1935. godine u drugoj ligi. Igrao je na poziciji lijeve spojke te je u 384 utakmice postigao 133 pogotka.

"Njegov trener je poslao dđopis savezu u kojem je napisao: 'Imam odličnog igrača koji bi trebao igrati za Englesku'. Netko je došao pogledati ga kako igra, ali umjesto toga gledao je boju njegove kože. Zato nikada nije dobio priliku igrati za svoju zemlju", izjavila je Leslieva unuka Lesley Hiscott za BBC.

Prvi tamnoputi nogometaš koji je zaigrao za Englesku tako je postao Viv Anderson i to tek 1978. godine.

"Sve do prije dva tjedna nikada nisam čuo za Jacka Lesliea, a to je sramota, jer sve ono s čime je on bio suočen i što je ostvario mora biti u mislima svih tamnoputih ljudi", izjavio je Anderson koji je tijekom karijere nastupao za Nottingham Forest, Arsenal i Manchester United.

Inače, Leslie je oslikan na muralu pred stadionom u Plymouthu, a i prostorija za sastanke uprave kluba nazvana je po njemu.