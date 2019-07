Pojavio se seksi video jedne od najljepših sportašica svijeta, navijači oduševljeni

U finalu Svjetskog prvenstva nogometašica reprezentacija SAD je u Lyonu pobijedila Nizozemsku s 2:0 obranivši naslov osvojen prije četiri godine u Kanadi. To im je četvrti naslov prvakinja svijeta u povijesti.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje u svlačionici, a Alex Morgan je "twerkala" u svlačionici. Video se pojavio na društvenim mrežama i brojni ga korisnici dijele.

Alex Morgan living her best life after lifting the World Cup trophy 🇺🇸 #FIFAWWC pic.twitter.com/FtE8JQDkIu