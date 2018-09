Pogledajte kako je Pjaca zabio svoj prvi gol za Fiorentinu!

Marko Pjaca zabio je svoj prvi gol za Fiorentinu!

Dogodilo se to u petom kolu Serie A u kojem je Fiorentina kod kuće svladala SPAL s 3:0.

Hrvatski reprezentativac u strijelce se upisao u 18. minuti kada je iskoristio pogrešku domaće obrane koja nije uspjela izbiti loptu.

Pjaci je to prvi gol nakon pola godine, u ožujku je zabio za Schalke. Osim toga, to mu je prvi gol u Serie A. U dresu Juventusa zabijao je u Ligi prvaka, ali ne i u prvenstvu.

Pjaca je upisao i asistenciju, u 56. minuti je dodao Chiesi koji je zabio za konačnih 3:0. Branič Lorenco Šimić igrao je za SPAL od 57. minute.

Marko Pjaca opens the scoring with his first Fiorentina goal #FiorentinaSpal pic.twitter.com/IVnWcvaefc