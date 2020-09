Podravka favorit, Budućnost pokošena koronavirusom

Rukometašice Podravka Vegete danas u svojoj dvorani (16 sati) počinju igrati u novoj sezoni Lige prvakinja.

U elitnoj skupini dočekat će Budućnost iz Podgorice. Nažalost, zbog epidemiološke situacije gledateljima neće biti dozvoljeno ući u dvoranu tako da će se utakmica igrati pred praznim tribinama.

Podravka bi trebala lagano upisati dva boda jer gošće dolaze bez čak 11 igračica. U sastavu neće biti Milene Raičević, Jovanke Radičević, Tatjane Brnović, Eme Ramusović, Katarine Džaferović, Andrijane Popović, Jovane Ilić, Milene Vujisić, Itane Grbić, Nađe Kadović i Valerije Maslove. Razlog su koronavirus i ozljede.

Zbog svih tih problema treninzima se priključila Radmila Petrović, predsjednica kluba. Bivša reprezentativka Crne Gore karijeru je okončala još nakon Olimpijskih igara u Riju 2016. godine. Dragan Adžić, trener Budućnosti, igrat će i s juniorkama u rosteru– Anastasijom Krivokapić, Gordanom Marsenić, Sarom Gugač, Minom Novović, Milicom Anđušić i Sarom Senić.

– Realno, da je Budućnost došla u kompletnom izdanju, oni bi bili favoriti. To je ekipa koja ove godine ima za cilj osvojiti Ligu prvakinja, i ima kvalitetu za to. U ovom slučaju, s ovom ekipom koja će igrati, mislim da su nam šanse puno veće i čak da smo favoriti, ali parket će pokazati. Žao mi je što neće biti gledatelja. Ništa ne može zamijeniti našu publiku i našu atmosferu u Koprivnici, to je veliki hendikep, pogotovo u situaciji kad nije pravilo za sve. Ovog puta ćemo igrati bez publike, a u Györu ćemo najvjerojatnije igrati s publikom. Jedna od naših velikih prednosti bio je domaći teren, sad ga nemamo, ali kažem još jednom – takva je sezona – rekao je Zlatko Saračević, trener Podravka Vegete.

Koprivničanke prvi put igraju u elitnoj skupini Lige prvakinja.

– Činjenica je da je ovo novi format i da je izuzetno kvalitetan, jak, konačno nešto vrhunski napravljeno i osmišljeno od EHF-a. Dvije skupine po osam ekipa gdje stvarno nema slabije ekipe i bit će fenomenalnog rukometa, ali sve će to biti i drugačije zbog svih vanjskih faktora. Realno, ekipe nisu imale toliko prilike uigrati se, zbog korone, zbog svega, i mi smo bili u situaciji da moramo otkazivati turnire – kaže Saračević.

U dvorani će biti dopušteno maksimalno 100 osoba, uključujući obje ekipe, stručne stožere, djelatnike kluba i predstavnike medija. Dvorana će biti podijeljena na pet zona (crvenu, narančastu, žutu, zelenu i plavu), a sudionici jedne zone nikako neće smjeti prijeći u drugu zonu.