Počinje Svjetsko atletsko prvenstvo, poznat sastav hrvatske reprezentacije, Perković i društvo u lovu na medalje

Na konačnoj listi prijava za nastup na Svjetskom atletskom prvenstvu u američkom Eugeneu (15. - 24. srpnja) svoje su mjesto našle tri hrvatske atletičarke i dvojica atletičara, a svih petero će nastupiti u bacačkim disciplinama.

U bacanju diska će se dvostrukoj svjetskoj prvakinji Sandri Perković, koja je prije tri godine u Dohi osvojila svjetsku broncu, pridružiti i aktualna prvakinja Mediterana Marija Tolj koja je za zlatno odličje bacila svoj osobni rekord (64,71 m) i tako došla na deveto mjesto svjetske ljestvice. Sandra Perković je na toj ljestvici druga sa 68,19 m.

Foto: Wang Lili/XINHUA (TOKYO2020)JAPAN-TOKYO-OLY-ATHLETICS-WOMEN'S DISCUS THROW-QUALIFICATION (210731) -- TOKYO, July 31, 2021 (Xinhua) -- Marija Tolj of Croatia competes during the Women's Discus Throw Qualification at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, July 31, 2021. (Xinhua/Wang Lili) Wang Lili Photo: XINHUA/PIXSELL

Olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira u bacanju koplja Sara Kolak izborila je pravo nastupa kao 23. na svjetskoj ljestvici s najboljim ovogodišnjim rezultatom od 62,62 m.

U konkurenciji atletičara Hrvatsku će predstavljati nacionalni rekorder u bacanju kugle Filip Mihaljević koji je na petom mjestu svjetske ljestvice, a najbolji rezultat u 2022. mu je 21,84 m. Njemu se pridružio i Martin Marković, osvajač srebrne medalje na Mediteranskim igrama koji ove godine ima rezultat od 63,22 m, što je 40 cm kraće od njegovog osobnog rekorda.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 14.09.2021., SRC Mladost, Zagreb - World athletics Continental Tour Gold 2021., 71. Boris Hanzekovic memorijal. Sara KolakrPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na završnoj prijavnoj listi za nastup u Eugeneu našlo se više od 1900 atletičarki i atletičara među kojima se našla i najstarija atletičarka u povijesti svjetskih prvenstava. Radi se o australskoj hodačici Kelly Ruddick koja ima punih 49 godina, a aktualna je prvakinja Oceanije u brzom hodanju na 35 km, disciplini u kojoj će se natjecati i u Eugeneu. Zanimljivo, ovo će joj biti debitantski nastup na Svjetskom prvenstvu. Bila je uvrštena u australsku reprezentaciju i 2015., ali se nije pojavila na startu u Pekingu zbog bolesti.

U australskoj reprezentaciji se nalazi i najmlađa natjecateljica na ovogodišnjem SP-u, a radi se o 17-godišnjoj Claudiji Hollingsworth koja će nastupiti u utrci na 800 metara.

U Eugeneu bi se trebalo naći 37 svjetskih prvakinja i prvaka koji će braniti naslove osvojene 2019. u Dohi.