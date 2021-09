Počinje borba za dres koji vodi na meksički otok

Na terenima Nogometnog centra Zlatna lopta na zagrebačkom Žitnjaku, hrvatska socca malonogometna reprezentacija održala je minipripreme nakon nekoliko mjeseci odmora.

Prva provjera uigranosti čeka ih za manje od dva tjedna, kada naši reprezentativci putuju na Kontinentalni kup u Rumunjsku u grad Iasi, a bit će to samo uvertira za Svjetsko prvenstvo koje se u travnju sljedeće godine odražava u Meksiku na otoku Cozumel.

Rusija će biti dobar test

– Okupili smo se u dobrom broju. Bilo je tu dosta novih imena, a na kraju sam jako zadovoljan odrađenim treninzima. Mislim da ćemo napraviti jako dobru ekipu, kombinaciju mlađih i starijih igrača koja bi zajedno trebala stvarati jednu dobru cjelinu. Nadam se da ćemo biti konkurentni u Rumunjskoj, iako je teško očekivati da nakon svega nekoliko treninga igrači kliknu na prvu. No vjerujem da ćemo se dobro snaći – rekao je Željko Ostrman, izbornik hrvatskih malonogometaša.

Kontinentalni kup u Rumunjskoj najjače je ovogodišnje natjecanje pod okriljem ISF-a, Svjetske malonogometne federacije, a na njemu će, između ostalih, sudjelovati i svjetski prvaci Rusi.

– S reprezentacijom Rusije će biti svakako posebno zadovoljstvo igrati jer nemamo uvijek priliku igrati protiv svjetskih prvaka. To će biti jedan dobar test da vidimo gdje smo, na koga možemo računati u Meksiku i dat ćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat – dodao je izbornik.

Zadovoljni nakon uvodnih treninga bili su i igrači.

Igrački kadar se pojačao

– Stvarno mi se sviđa ekipa i atmosfera, drago mi je da sam se odazvao izbornikovu pozivu. Mogu reći da mi je jako zanimljiva ovakva inačica malog nogometa. Inače se u Dalmaciji turniri većinom i igraju u sustavu 5+1 pa mi ovakva igra nije strana – istaknuo je Mijo Mišerda, nekadašnji prvoligaški futsal igrač.

Jedan od reprezentativaca koji je već imao prilike igrati na Socca svjetskom prvenstvu u malom nogometu i braniti boje Hrvatske jest Valentino Kolić.

– Čini mi se da se ove godine pojačao kadar i za sada to jako dobro izgleda. Vidim dosta potencijala u ekipi. Iako se nismo previše uigrali nakon dva treninga, u Rumunjsku idemo pokazati što znamo i dat ćemo sve od sebe – rekao je Kolić. Izbornik reprezentacije Željko Ostrman odredio je i popis putnika za Socca Kontinentalni Kup u malom nogometu, a to su vratari Andrija Budimir i Mateo Maglov te igrači Josip Haluška, Valentino Kolić, Mijo Mišerda, Denis Kuzmanić, Marijan Tunjić, Dominik Zeko, Goran Dlesk, Siniša Đipalo, Alen Grafina, Davor Milanko i Ante Pavličević. Natjecanje u Rumunjskoj održat će se od 17. do 19. rujna. Naši reprezentativci na put kreću 16. rujna, a njihov povratak u Hrvatsku očekuje se 20. rujna u večernjim satima.•