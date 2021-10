Pobjeda Finske, Pukki novi rekorder svoje reprezentacije

Nogometna reprezentacija Finske pobijedila je na gostovanju Kazahstan sa 2-0 u susretu D skupine kvalifikacija za SP 2022. godine, a susret je obilježio dvostruki stijelac Teemu Pukki.

Napadač Norwich Cityja je goste doveo u vodstvo u posljednjoj minuti prvog dijela, a za 2-0 je zabio već u 48. minuti.

S dva nova gola Pukki je stigao do brojke od 33 postavši najbolji strijelac u povijesti finske reprezentacije. Do sada je vrh držao legendarni Jari Litmanen koji je u 137 nastupa zabio 32 gola, no Pukki je sada na prvom mjestu s golom više. Treći je Mikael Forssell sa 29 golova.

Pukki je za reprezentaciju debitirao u veljači 2009. u prijateljskom susretu protiv Japana, a prvi gol je zabio tri godine kasnije protiv Turske.

Do sada je upisao 98 nastupa i nalazi se na petom mjestu ljestvice po broju nastup. Vodeći je Jari Litmanen sa 137 nastupa.

Posljednje tri godine je član Norwich Cityja u čijem je dresu u 134 nastupa zabio 69 golova. Igrao je i za Brondby, Celtic, Schalke, Sevillu, te KTP.

Finska je pobjedom protiv Kazahstana skočila na treće mjesto ljestvice skupine s osam bodova koliko ima i Ukrajina na drugoj poziciji.

U vodstvu je Francuska sa 12 bodova.