”Plinarima” pod hitno treba svjetska klasa na srednjem vanjskom, kao Balić 2009.

Rukometaši PPD Zagreba već odavno su europski, a možda i svjetski rekorderi. I to po broju naslova prvaka Hrvatske. Otkada se igra prvenstvo Hrvatske, od 1992. godine, samo je jedan klub osvajao prvenstvo – PPD Zagreb. Ove godine upisali su 30. zvjezdicu, 30. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. Rekord koji je teško dostižan, ne samo u rukometu nego i u ostalim ekipnim sportovima. Bilo je dominantnih momčadi u pojedinim nacionalnim ligama poput Barcelone, koja ima 26 naslova, ali oni su prvi osvojili 1969. godine, a PPD Zagreb je prvi osvojio 1992. godine, ne računajući onih šest koje su osvojili u bivšoj Jugoslaviji.

Veliki napredak Srne i Klarice

Ivica Obrvan, trener PPD Zagreba, na kraju sezone može biti zadovoljan. Osvojio je kup i prvenstvo, uz malo sreće mogao je igrati u osmini finala lige prvaka, a SEHA Gazprom liga nije se ove sezone igrala zbog ruske agresije na Ukrajinu. Svi su ciljevi, dakle, više-manje ispunjeni. Obrana je ono na što je Obrvan posebno ponosan ove sezone. Dolaskom Muse i Gojuna “plinari” su postali prepoznatljivi po čvrstoj obrani i nijedna momčad nije ih nadigrala u drugom dijelu sezone. Tako su Kiel, Vardar i Montpellier pobijedili tek s pogotkom razlike, a bilo je tu i nekih vrijednih pobjeda nad Meškovom, Vardarom i Pick Szegedom.

Igrački, PPD Zagreb dobio je dvojicu, trojicu igrača koji će biti nositelji igre u sljedećim godinama, poput Zvonimira Srne, Luke Lovre Klarice, Mateja Mandića i Domagoja Grahovca. Velika je šteta što u završnici sezone nisu mogli gledati Aleksa Kavčića, sjajnog slovenskog šutera koji je u polusezoni došao iz Gorenja. Zbog velike konkurencije do izražaja nisu došla ni dvojica mladih igrača iz Bosne i Hercegovine – Faljić i Klis. U klub je ove sezone iz Varaždina došao juniorski reprezentativac Fabijan Grubišić, no i on se nije naigrao i njegovo vrijeme tek dolazi, i to već u novoj sezoni. Nisu se baš naigrali ni Karpo Sirotić, srednji vanjski, koji je došao iz Sesveta, te Perić i Kraljević.

Kako će PPD Zagreb izgledati sljedeće sezone?

To se još ne zna. Znamo tko odlazi, znamo tko dolazi. Nedostaje nam još jedan kvalitetan srednji vanjski, ali i jedno kvalitetno lijevo krilo. Danas imamo zajednički ručak i onda dajem slobodno igračima sve do sredine srpnja. Kako ovog ljeta nema reprezentativnih akcija, odmor će doista biti dug, ali zaslužen – istaknuo je Ivica Obrvan.

Od odlazaka najteže će biti zakrpati Davida Mandića. Ne toliko u napadu koliko u obrani. Uz njega sljedeće sezone u dresu PPD Zagreba nećemo gledati ni Sandra Obranovića, Filipa Vistoropa i Filipa Ivića. Sudbina Marina Šipića još je nepoznata. Njemu je istekao ugovor i, ne bude li primamljivih ponuda, vjerojatno će ostati u klubu.

Što se tiče dolazaka, dogovoren je dolazak Srbina Milana Milića, desnog vanjskog koji je ove sezone igrao za francuski Nantes. Dečko koji je počeo karijeru u Metaloplastici ove sezone malo je igrao, postigao je tek 11 pogodaka u Europskoj ligi, u kojoj je Nantes ispao u osmini finala od berlinskih “lisica”. Iz Gorenja dolazi vratar Aljaž Panjtar, a iz Izviđača Miloš Kos, dvadesetogodišnji, 1,92 metra visok lijevi vanjski.

Ništa od Lazara Kukića

Čelnici kluba sigurno će napraviti sve što je u njihovoj moći da u klub dovedu kvalitetnog organizatora igre. Barem je na toj poziciji Zagreb uvijek imao odlične igrače, posebno u posljednjih desetak godina – Ivano Balić, Josip Valčić, Domagoj Pavlović, Lovro Jotić, Luka Mrakovčić, Ante Gadža i Aleks Vlah.

"Imali smo u planu Lazara Kukića, sjajnog srpskog srednjeg vanjskog koji ove sezone odlično igra u Benfici, ali i u srpskoj reprezentaciji. No on je potpisao za Dinamo iz Bukurešta", istaknuo je Obrvan.

Da bi napravio ozbiljan iskorak u Ligi prvaka, PPD Zagreb mora dovesti barem jedno zvučno ime, jednog igrača svjetske klase. No budžet je, nažalost, mali u odnosu na najjače njemačke, španjolske ili francuske klubove. Možda je rješenje vratiti nekog starijeg, iskusnijeg igrača. Jer vraćanje Gojuna, Muse i pogotovo Čupića bilo je više nego pun pogodak. Posljednja svjetska igračka klasa koja je došla u PPD Zagreb bio je Ivano Balić, koji se vratio iz Španjolske 2009. godine. Nakon toga nije došao nijedan igrač takvog kalibra, ali dosta je igrača u dresu zagrebaša postalo klasa, poput Štrleka, Stepančića, Mandalinića...•