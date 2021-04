Plinare pojačavaju Sesvete, Dubrava, Gorica i Spačva

Rukometaši PPD Zagreba ipak će u srijedu i četvrtak odigrati dvije utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Flensburga, i to u gostima. Kako na uskrsni ponedjeljak nije radio ured EHF-a, još ništa nije službeno potvrđeno, no izvjesno je da će se igrati. Prvobitna ideja EHF-a bila je da PPD Zagreb dođe igrati s osam igrača, koliko ih je trenutačno zdravo, a da se možda još pokoji priključi u četvrtak. No od te ideje odustalo se pa je EHF dozvolio zagrebašima da sami za ovu priliku posude igrače iz drugih naših klubova.

Tako će u Ligi prvaka debitirati igrači Dubrave (Godec, Babić, D. Grahovac, Bahtijarević, Ivanković), Sesveta (Strbad, Žaja), Gorice (Gal, Novak, Bura) i Spačve (Čičak). Od igrača PPD Zagreba treneru Ivici Obrvanu na raspolaganju su Kraljević, Perić, Jandrić, N. Grahovac, Vlah, Laljek i Stojnić. Neki od posuđenih igrača vjerojatno će u budućnosti i obući dres PPD Zagreba jer riječ je o mladim igračima. Među prvima mogli bi doći Gal i Godec. Zanimljiva je situacija s Antom Ivankovićem. On će debitirati u Ligi prvaka u dresu plinara, a sljedeće sezone igrat će Ligu prvaka u dresu Pivovarne Laško Celje. U slovenskom prvaku zamijenit će na mjestu lijevog vanjskog Josipa Šarca, koji odlazi u Göppingen.

Jasno da je Flensburg u ove dvije utakmice veliki favorit, a to bi bio i da je PPD Zagreb kompletan. Za njemačku momčad ove dvije utakmice bit će samo dva lakša treninga. Zbog ove situacije odgađa se i kompletno drugo kolo Paket24 Premijer lige, koje se trebalo igrati u srijedu.

Rukometašice Lokomotive protekli su vikend pak saznale suparnice u finalu EHF Europskog kupa. Zagrepčanke će igrati protiv španjolske Malage, sastava u kojem igraju tri španjolske reprezentativke, a od strankinja imaju Argentinku Campigli i Brazilku Dos Santos.