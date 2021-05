Phoenixu vodstvo u seriji protiv Lakersa, Šarić ubacio četiri koša

Košarkaši Phoenix Sunsa u svojoj su dvorani svladali Los Angeles Lakerse s 99-90 u prvoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja u Zapadnoj konferenciji, a Dario Šarić je za pobjednike ubacio četiri koša uz dva skoka i jednu asistenciju.

Lakersi su vodili samo na početku dvoboja i bili u maloj prednosti do polovice prve četvrtine. No, kad je Phoenix došao do prednosti više je nije ispuštao iz ruku, a do najvećih +16 Sunsi su došli početkom posljednje četvrtine.

Najbolji igrač utakmice bio je Devin Booker s 34 koša, osam asistencija i sedam skokova, a odličnog je pomoćnika imao u Deandreu Aytonu koji je postigao 21 poen uz samo jedan promašaj iz igre i imao 16 skokova. Po 10 koševa za Sunse ubacili su Mikal Bridges i Cameron Johnson.

LeBron James je s 18 koševa, 10 asistencija i sedam skokova bio najbolji igrač aktualnih prvaka. Dennis Schroder je ubacio 14 poena, a Anthony Davis 13 uz sedam skokova i tri blokade. Andre Drummond je završio s 12 koševa i devet skokova.

Druga utakmica serije na raporedu je u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu (4.00 sata), a ponovno će se igrati u Phoenix Suns Areni.