Petra Martić u četvrtfinalu

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 23.) igrat će u četvrtfinalu WTA turnira u Parmi, gdje je u srijedu u meču drugog kola svladala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu (WTA - 105.) sa 7-6 (5), 6-3 nakon 103 minute igre.

Martić će za plasman u polufinale igrati protiv Kineskinje Qiang Wang (WTA - 48.) koja je u drugom kolu bila bolja od Talijanke Martine Di Giuseppe (WTA - 218.) sa 6-4, 6-4.

U njihovom jedinom međusobnom dvoboju, odigranom u drugom kolu Roland Garrosa 2018., Kineskinja je lakoćom svladala Martić u dva seta (6-1, 6-1).

Martić je do pobjede nad 22-godišnjom Samsonovom stigla bez izgubljenog servisa, a morala je spasiti tek jednu priliku za 'break' u prvom setu u kojem je odluka pala u tie-breaku. On je otišao na stranu hrvatske tenisačice koja je stekla značajnu prednost nakon sat vremena igre.

Nakon osvojenog seta Martić je potražila liječničku pomoć, zbog čega je otišla u svlačionicu i vratila se s povezom oko lijevog bedrenog mišića. No, to nije utjecalo na njezinu igru. Martić je u trećem gemu drugog seta došla do prvog 'breaka', a drugi je napravila za pobjedu, iskoristivši drugu meč-loptu.

WTA Parma - 2. kolo

Caroline Garcia (Fra/8) - Anna-Lena Friedsam (Njem) 6-2, 6-4

Sara Errani (Ita= - Sara Sorribes Tormo (Špa/7) 4-6, 7-5, 2-2, predaja

Qiang Wang (Kin/6) - Martina Di Giuseppe (Ita) 6-4, 6-4

PETRA MARTIĆ (HRV/2) - Ljudmila Samsonova (Rus) 7-6 (5), 6-3