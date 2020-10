Petra Martić preokretom do trećeg kola

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 17.) svladala je Ruskinju Veroniku Kudermetovu (WTA - 42.) sa 6-7 (1), 7-5, 6-3 nakon dva sata i 34 minute borbe u dvoboju drugog kola Roland Garrosa u kojem je nadoknadila set i 'break' zaostatka u drugoj dionici.

Martić će u trećem kolu igrati protiv Njemice Laure Siegemund (WTA - 66.) koja je u drugom kolu nadigrala sunarodnjakinju Juliju Goerges (WTA - 41.) sa 1-6, 6-1, 6-3.

Prva dva seta dvoboja Martić i Kudermetove imala su vrlo sličan slijed događaja, ali s potpuno suprotnim završecima. Martić je prva došla do prilike za 'break' u trećem gemu dvoboja, a kad ju nije uspjela realizirati, Kudermetova je došla do prednosti u sljedećem gemu te povela sa 3-1.

Ruskinja je vodila i 5-2 te prednost držala do devetog gema, kad je servirala za osvajanje prve dionice. No, Martić se vratila do 5-5 spasivši i jednu set-loptu, a odluka o osvajačici prvog seta pala je u 'tie-breaku'. U odlučujućem gemu Martić je osvojila prvi poen na servis suparnice, a onda izgubila sljedećih sedam te je 23-godišnja Ruskinja prva napravila korak prema trećem kolu.

U drugom setu je najbolja hrvatska tenisačica propustila dvije prilike za 'break' i vodstvo 2-0, da bi u sljedećem gemu izgubila servis. No, vratila se već u sljedećem. Kudermetova do kraja seta nije dobila priliku za novi 'break', a Martić se okoristila s tri dvostruke pogreške Ruskinje u 12. gemu, koje su joj donijele izjednačenje na 1-1 u setovima.

Prijelomnim su se za konačan ishod meča pokazali četvrti i peti gem trećeg seta. Martić je iskoristila četvrtu priliku za 'break' u četvrtom gemu i povela sa 3-1, da bi u sljedećem spasila tri 'break-lopte' koje je imala Kudermetova. Martić je imala priliku povesti i 5-1, ali se Kudermetova izvukla i zaprijetila 'breakom' u sedmom gemu. No, hrvatska tenisačica je još jednom zadržala mirnoću i preciznost u ključnim trenucima te povela 5-2.

U devetom gemu Martić je servirala za plasman u treće kolo i ponovno bila suočena s 'break' loptom, ali je prisilila Kudermetovu na pogrešku. Dva poena poslije 23-godišnja Ruskinja je još jednom poslala loptu u aut te svojom 42. neforsiranom pogreškom, nakon dva sata i 34 minute borbe, poslala Martić u 3. kolo.

Kudermetova je imala 19 izravnih poena više od Martić (52-33), ali je napravila i više pogrešaka (42-30). Ključnom se pokazala realizacija drugog servisa, koja kod najbolje hrvatske tenisačice bila na 66 %, a kod Ruskinje na 40 %. Martić je iskoristila četiri od 16 prilika za 'break', a Kudermetova dvije od deset.

Petra Martić će se u subotu boriti za mjesto u osmini finala, a suparnica će joj biti Njemica Laura Siegemund (WTA - 66.) koja je ulaskom u 3. kolo ostvarila svoj najbolji rezultat u Roland Garrosu. Do sada su igrale jednom, u Bukureštu 2018., kad je Martić slavila u neizjesna tri seta.