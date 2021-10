Petković otvoreno o odnosu s Dalićem: Iskreno, pogodilo me što me izbornik ne zove

Bruno Petković zabio je dva sjajna jedanaesterca u velikoj pobjedi Dinama nad Genkom, no plavi napadač smatra da može još bolje.

- Nisam bio na nivou na kojem sam navikao sebe gledati, mislim da mogu i da moram puno bolje. Jako sam zadovoljan zbog golova, najveći cilj ove godine mi je popraviti statistiku. Da budem što ubojitiji pred protivničkim vratima, ali želim raditi i na tome da budem još bolji na terenu - rekao je Petković za Novu TV.

No, iz reprezentacije je ispao pa ga izbornik Zlatko Dalić nije zvao u posljednja dva okupljanja. Pad je krenuo na utakmici sa Španjolskom na Euru.

- Iskreno, da je igrao netko drugi umjesto mene, sigurno bi od 10 do 15 posto igra bila bolja, ali to što sam odigrao, nisam odigrao onako kako mogu. Sigurno, to je ostavilo traga na meni. Puno se očekivalo od nas na Euru, od mene se očekivalo više, ali nisam bio na nivou.

Priznao je da ga je pogodilo nepozivanje u reprezentaciju.

- Iskreno, da. Mislim da bi to svakog sportaša trebalo pogoditi, ali ja sam motiviran da se što prije vratim u reprezentaciju. U sportu imamo tu sreću da svaki tjedan imam novi izazov, novo dokazivanje i nema življenja na staroj slavi.

Dalić je javno kritizirao Petkovića zbog fizičke spreme.

- Pričali smo nakon toga. To se dogodilo nakon moje ozljede gdje sam praktički mjesec dana bio bez treninga. Bila je to škakljiva situacija koju smo riješili jednim telefonskim pozivom. Nije bilo nikakvih trzavica ili nesporazuma, sve smo izgladili. Nije bilo zle krvi - rekao je Petković i za kraj pohvalio Marka Livaju za kojeg kaže da je "zasluženo u reprezentaciji".

>> Pogledajte i emisiju s Nikolom Jurčevićem