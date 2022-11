Perić: 'Za mene su BBB pobjednici skupine'; Mišić: 'Igrati protiv ovakvih ekipa je veliki prestiž'

Dinamo i Chelsea odigrali su posljednju utakmicu grupne faze Lige prvaka na prepunom Stamford Bridgeu u Londonu. Slavila je engleska momčad rezultatom 2:1. Na listu strijelaca za Dinamo se upisao Petković (7'), dok su za Chelsea zabili Sterling (18'), Zakaria (30').

Odmah nakon utakmice igrači Dinama stali su pred kamere i podijelili prve dojmove.

Četvrtim mjestom u skupini sa istim brojem bodova Dinamo je završio ovosezonski nastup u Europi upisavši četiri poraza, jednu pobjedu i jedan remi. Postojala je do večeras teoretska šansa u kojoj bi pobjedom Dinama sve ovisilo o Milanu i Salzburgu, ali na kraju sjajna predstava Milana i pobjeda 3:0 protiv Salzburga nisu imali rezultatskog značaja.

- Odigrali smo kvalitetnu utakmicu, došli smo se ovdje nadigravati, ali nismo uspjeli. Osvojili smo velika četiri boda u Ligi prvaka, moglo je to puno bolje izgledati. Bili smo sa Salzburgom otvoreni, sada i ovdje s Chelseajem. Navijači su zapravo pobjednici ove grupe i svaka im čast, navijali smo s njima 20 minuta, ostali ljudi na stadionu nisu mogli vjerovati. Stvarno ne znam što bih više rekao za njih - rekao je Dino Perić.

- Jedna dobru partiju smo odigrali, ne mogu reći da nismo htjeli. Napravili smo puno dobrih stvari nakon 20 minuta i došli do gola, ali smo onda nakon toga iz naših pogrešaka primili dva kola, no, s ovakvim angažmanom moramo igrati svaku utakmicu. Chelsea ima top igrače koje vrijede 100 milijuna eura, bilo je dosta muke s njima. Imali smo jako dug europski put, doći do grupne faze LP i igrati sa ovakvim ekipama je veliki prestiž. - kazao je Josip Mišić.

Standings provided by Sofascore

