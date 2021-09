Pele iz Bačuna piše pismo Peleu iz Brazila: Daruje mu igralište

Nekako u isto vrijeme u bolnici su završili Pelé i Jura Jurin, hrvatski Pelé iz Bačuna. Pelé je u São Paulu operirao tumor na debelom crijevu, a naš junak iz ove priče operirao je bruh. I jednom i drugom stvari su se zakomplicirale nakon operacija. Tako je Pelé ponovo primljen na odjel intenzivne njege bolnice u São Paulu.

Mediji u Brazilu ranije su napisali da je operacija bila uspješna i da je prošla bez ikakvih problema, no ESPN sada tvrdi da je došlo do manjih komplikacija i da je Pelé preventivno hospitaliziran. Nakon što je ranije ovog tjedna napustio intenzivnu njegu, Pelé je u poruci fanovima poručio da je spreman za “90 minuta plus produžetke”.

Pelé već godinama ima probleme s kukovima zbog čega ne može hodati bez pomoći, a posljednjih godina imao je operacije bubrega i prostate.

Moj 57 nastup na turniru

– I meni se je nešto zakomplicirano nakon operacije, ali sada je dobro, oporavljam se i spreman za dvije, tri minute koliko ću odigrati an tradicionalnom malonogometnom turniru Miholje. Bit će mi to 57. nastup od 59 turnira koliko se od 1962. igralo do danas – rekao je 75-godišnji Jurin, kojeg zovu Pelé iz Bačuna. Bi je tužan kada je čuo da je njegov idol završio u bolnici. A sprema mu lijepi poklon.

– Već sam ranije odlučio da ću Peléu pokloniti igralište za mali nogomet koje sam izgradio na jednom brdašcu kraj Markuševečke ceste. Svi u Hrvatskoj znaju za to igralište jer među granama kestena čvrsto na stupu stoji veliki Peléov poster. Mislim da je to fotografija s jedne njegove utakmice kada je igrao za Santos. Poster je osvijetljen pa se lijepo vidi i noću. Nikad se nisam bojao da će ga netko ukrasti ili oštetiti. Svi znaju da je to mojih ruku djelo i svi u mom kraju to poštuju. Posteru ne može nauditi ništa, ni vjetar, ni kiša, ni snijeg, Čvrsto on stoji već godinama – rekao je Jurin i dodao:

– Pokušavao sam ovih dana preko brazilskog veleposlanstva doći do Peléove adrese, ali to je procedura koja traje mjesecima. Nadam se da ću biti bolje sreće preko Hrvatskog nogometnog saveza. Htio bih Peléu poslati sve fotografije koje imam u svojoj arhivi, htio bih mu poslati i fotografije igrališta koje krasi njegov poster – kaže Pelé iz Bačuna. Pelé je najbolji i točka U Hrvatskom nogometnom savezu obećali su pomoći i već se slaže popratno pismo kako bi se udovoljiio želji 75-godišnjeg velikog navijača jednog od najboljih nogometaša svijeta svih vremena.

– Za mene nema dvojbe Pelé ili Maradona, Pelé ili Messi, Pelé ili Ronaldo. Samo je jedan Pelé – istaknuo je naš sugovornik. Nadimak Pelé dobili ste zbog dobre igre ili? – Ne, ne igram tako dobro, dobio sam nadimak jer sam zaluđen njegovim likom – zaključio je Jura