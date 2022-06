Partizan se povukao sa završnice Košarkaške lige Srbije

Srpski košarkaški klub Partizan Niš povukao se iz Košarkaške lige Srbije i neće nastupati na 'Final Fouru'. Razlog takve odluke su brojni incidenti na svih pet utakmica finalne serije AdmiralBet ABA lige.

Iz kluba su naveli da su problem brojni incidenti koji su kulminirali na posljednjoj utakmici kada je morala biti ispražnjena dvorana, jer je ugrožena sigurnost igrača i stručnog stožera, ali i osramoćena srpska i regionalna košarka pred cijelim košarkaškim svijetom.

- U svim događanjima, iz Partizana nije izostala samokritičnost, jer su i predsjednik Ostoja Mijailović u javnim nastupima i trener Željko Obradović na konferencijama za medije, javno kritizirali neodgovorne pojedince među navijačima 'crno-belih' zbog njihovog neprimjerenog ponašanja. Na žalost, nije urodilo plodom - stoji u službenom priopćenju kluba.

Klub ne želi biti dio huliganskih nereda i ispada neodgovornih pojedinaca te apelira na one koji donose odluke da do početka sljedeće sezone donesu rješenje koje će spriječiti ovakve probleme.

- Želja KK Partizan NIS je da naš Beograd i naša Srbija imaju dva predstavnika u Euroligi, a ovakvim ponašanjem pojedinaca i njihovim nesankcioniranjem, do ostvarenja te želje nikada nećemo doći. Naša zemlja je pokazala da može organizirati vrhunske sportske događaje. Baš nedavno održani 'Final Four' Eurolige pravi je primjer za to. Dvorana puna navijača Olympiakosa praćenih navijačima Crvene Zvezde, ukupno četiri kluba, veliki broj turista u našem gradu i niti jedan jedini incident.

Zaključak: Ipak možemo! I to je slika koju bismo svi trebali slati iz Beograda kao košarkaške prijestolnice Evrope.

Foto: Dusan Milenkovic 06, June, 2022, Belgrade - The fifth, decisive match of the final series of the AdmiralBet ABA League between BC Crvena zvezda mts and BC Partizan NIS was played in the Aleksandar Nikolic Hall. 06, jun, 2022, Beograd - Peta, odlucujuja utakmica finalne serije AdmiralBet ABA lige izmedju KK Crvena zvezda mts i KK Partizan NIS odigrana je u hali Aleksandar Nikolic - policija prazni tribine.

Također, ovom prilikom želimo ukazati i na činjenicu da su za 20 godina sudjelovanja u Euroligi i Eurokupu, na svim utakmicama u Beogradu zabilježeni incidenti kao na posljednjih pet utakmica finalne serije ABA lige. To nam govori da nada za ispravljanje duboko ukorijenjenih pogrešnih stvari ipak ima osnova.

Zbog toga što nada ipak postoji, KK Partizan NIS će u narednom periodu učiniti sve što je u njegovoj moći da se godinama nagomilavani problemi u Košarkaškoj ligi Srbije konačno riješe i da se liga iz pozicije u kojoj pojedinci imaju monopol na donošenje svih bitnih odluka vrati pod okrilje nacionalnog Saveza koji bi bio jamstvo jednakih uvjeta za sve. Jer samo jednaki uvjeti za sve su dobra osnova da se tenzije smire i da se okrenemo isključivo košarci.

Ovakav stav kluba je jedinstven i podržali su ga svi njegovi članovi, od Uprave, predsjednika, stručnog stožera, do igrača. Partizan NIS ostaje na svom putu, okrenut natjecanjima u regiji i pod okriljem Eurolige, bez bilo kakvih ideja da se natječe u bilo kojim drugim ligama.

Ovim putem, KK Partizan NIS još jednom upućuje javni apel da se problemi koji potresaju srpsku i regionalnu košarku riješe zajedničkim naporima. Samo tako ćemo moći krenuti naprijed. Sportski pozdrav do iduće sezone - stoji u ostatku priopćenja beogradskog kluba.

Unatoč porazu u finalu regionalne lige, Partizan će sljedeće sezone ipak igrati u Euroligi jer je dobio pozivnicu zbog diskvalifikacije ruskih klubova iz natjecanja.