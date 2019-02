Page pobijedio Daleya, Kongo nanio prvi poraz Minakovu

Michael Page uspio je odoljeti napadima Paula Daleya te “na knap” upisati pobjedu u vrlo izjednačenoj borbi četvrtfinala velter turnira. Osim pobjede Mirka Filipovića nad Royem Nelsona, na Bellatoru 216 teškaška je bila i borba u kojoj je Cheick Kongo savladao Vitalya Minakova nanijevši mu prvi poraz u karijeri. Pobjede su još upisala Yaroslav Amasov protiv Ericka Silve i Valerie Loureda protiv Colby Fletcher, piše Fightsite.

Page i Daley odradili su pet rundi borbe koja nije bila niti blizu onoga što se najavljivalo i što su fanovi očekivali. Posebno se to odnosi na prvih pet minuta, gdje su se borci većinu vremena gledali, uz tek nekoliko udaraca Pagea, koji su mu donijeli rundu.

>> Pogledajte razgovor s Mirkom Filipovićem na Večernji TV-u

[video: 24251 / ]

Jednako se nastavilo do polovice druge runde, kad Daley napokon dolazi do rušenja i dominacije na podu, a u posljednjih deset sekundi s nekoliko udaraca uzdrmava Pagea. Bilo je to 1:1 u rundama, a nakon idućih pet minute je Daley to podigao na 2:1. Treća runda bila je slična drugoj, što bi značilo da ponovno nije viđeno gotovo ništa akcije sve dok Daley nije došao do rušenja i kontrole u parteru.

Četvrtu rundu Daley otvara najbolje do tada i ruši Pagea već u prvih pola minute. Pomalo je nevjerojatno bilo gledati “Semtexa” u situaciji gdje mu se borba bazira na hrvanje, no to je izgledalo kao dobro taktika. Ponovno je dominirao do sredine runde i činilo se kako vodi borbu prema 3:1, no u posljednje dvije minute se Page izvukao i preokrenuo te kreće nanositi Daleyu puno veću štetu nego što je ovaj do tada njemu u spomenutoj rundi. Tako Page “krade” rundu i u posljednju se ulazi u izjednačenoj situaciji.

Ponovno je ovdje Daley taj koji je bolji, odnosno još jednom je brzo rušio i krenuo kontrolirati. Page se pokušava ustati uz rub kaveza i Daley tada radi grešku. Bazirao se na krivu opasnost i Page odjednom radi tranziciju kojom dolazi Daleyu na leđa. Bilo je još dvije minute do kraja i pojavila se prilika za Venoma.

On ju koristi tako što je pokušao doći do gušenja, ali i novom serijom udaraca koje radi veću štetu te tako krade i ovu rundu. Na kraju su sva tri suca presudila 3:2 u korist Pagea, koji će se u polufinalu turnira boriti protiv Douglasa Lime. Borba je na rasporedu 11. svibnja.

Prije nego je Mirko Filipović savladao Roya Nelsona, okršaj u kavezu odradili su Vitaly Minakov i Cheick Kongo. Minakov je Konga savladao u svojoj do danas posljednjoj Bellator borbi, a bio je blizu toga da isto učini i u povratku. Prvu rundu podosta pasivne borbe Minakov je uzeo na račun svog sambo hrvanja i kontrole klinča, dok je druga pripala Kongu putem odličnog kickboxing kontriranja.

Treća runda nije donijela akciju do sredine vremena, kad Minakov napokon upisuje pravo rušenje. Nije Rus radio štetu, ali držao je kontrolu i sve je vodilo tome kako će doći do pobjede i omjera 22-0.

No, samo 20-ak sekundi prije kraja, Kongo se ustaje i pogađa Minakova, čime ga je uzdrmao. Kreće kanonada udaraca francuskog veterana, a ona je bila dovoljna da Kongo promijeni mišljenje sudaca i uzme pobjedu 2:1. Njemu je to osma pobjeda u nizu, dok je Minakov doživio prvi poraz u cijeloj karijeri u tek trećoj borbi koja mu je otišla do sudačke odluke.

Jaroslav Amasov pobrinuo se da Erick Silva svoj Bellator debi ne pamti po dobrom, iako je Brazilac putem stand upa uzeo prvu rundu. No, Ukrajinac sjajno prilagođava taktiku u preostale dvije runde te kombinacijom inicijative i hrvanja uzima borbu.

Program je otvoren pobjedom mlade debitantice Valerie Loureda, koja je u prvoj rundi uspjela završiti Colby Fletcher. Sve je otvorila sjajna stand up kombinacija, koja Fletcher šalje na pod, gdje Loureda brzo završava posao.

>> Pogledajte trening Cro Copa