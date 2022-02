Oživjeli su ga nakon pet minuta kliničke smrti, a sada je odigrao 40 minuta u utakmici

Iako je njegova nova momčad doživjela poraz od 0-2 na domaćem terenu od Newcastlea, danski nogometaš Christian Eriksen u dresu Brentforda je u subotu proslavio svoj novi nogometni rođendan, vrativši se na teren 259 dana nakon što je morao biti reanimiran zbog srčanog zastoja tijekom utakmice Danske i Finske na prošlogodišnjem Euru.

Eriksen je u igru ušao kao zamjena u 52. minuti utakmice i zaradio ovacije, a zamijenio je sunarodnjaka Mathiasa Jensena koji je umjesto njega ušao na spomenutoj utakmici Europskog prvenstva, kad je 29-godišnji nogometaš umalo umro na travnjaku.

U trenutku kad je Eriksen ušao u igru gosti iz Newcastlea su već vodili 2-0 golovima Joelintona (33) i Willocka (44), a Brentford je bio s igračem manje, jer je zbog grubog i neopreznog nasrtaja isključen Dasilva već u 11. minuti.

Eriksen je donio nešto više živosti u igru "pčela", ali domaća momčad nije uspjela promijeniti rezultat u drugom poluvremenu. Newcastle se sa 25 bodova odvojio od opasne zone i skočio na 15. mjesto, jedno ispred Brentofrda koji ima bod manje.

Sa 2-0 je u gostima slavila i Aston Villa, koja je zbog gužve na prometnicama u Brighton stigla tek pola sarta prije predviđenog početka utakmice pa je on pomaknut za pola sata. Momčad Stevena Gerrarda nije bila smetena nepredviđenim događajima te je pogocima Casha (17) i Watkinsa (68) stigla do devete ovosezonske pobjede i 12. mjesta na ljestvici sa 30 bodova.

Manchester United nije uspio protiv predzadnjeg Watforda doći do treće uzastopne pobjede. Utakmica na Old Traffordu završila je bez pogodaka, unatoč velikoj nadmoći domaćina. No, samo su tri od 22 udarca išla unutar okvira pa su se gosti uspjeli obraniti i osvojiti veliki bod u nastojanju da sačuvaju status premierligaša.

Bodove su podijelili Crystal Palace i Burnley, također jedan od tri kluba iz zone ispadanja. Schlupp je doveo Palace do prednosti u 9. minuti, a Burnley je do izjednačujućeg pogotka došao kad je Milivojević poslao loptu u svoju mrežu u 46. minuti.

Nogometaši Tottenhama s uvjerljivih su 4-0 (3-0) slavili na gostovanju kod Leeds Uniteda u prvoj utakmici subotnjeg programa 27. kola engleske Premier lige. Pobjednik je odlučen već nakon manje od pola sata igre, jer je do 27. minute londonska momčad stvorila prednost od tri pogotka. Već u 10. minuti Doherty je pogodio za 1-0. U 15. minuti je prednost udvostručio Kulusevski, a na 3-0 je u 27. minuti povećao Kane. Konačnih 4-0 postavio je Son u 85. minuti.

Tottenham je sa 42 boda iz 25 utakmica na sedmom mjestu i bodovno izjednačen sa šestoplasiranim West Hamom koji ima utakmicu više. Leeds je četvrtim uzastopnim porazom pao na 16. mjesto sa 23 boda iz 26 nastupa. Samo dva boda manje, ali i dvije utakmice manje ima Burnley koji je najbolji od tri kluba koji se trenutačno nalaze u zoni ispadanja.

Vodeći Manchester City ima 63 boda, samo tri više od drugoplasiranog Liverpoola. Treći je Chelsea sa 50 bodova.