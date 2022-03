Ovu Hrvaticu smatraju najljepšom nogometašicom svijeta: 'Od nogometa ne mogu živjeti, ali od Instagrama...'

Od prošle godine hrvatska ženska nogometna reprezentacija jača je za Anu Mariju Marković (22), igračicu koja trenutačno igra u Švicarskoj. Rođena je u Zürichu, a već u prvom nastupu postigla je pogodak za Hrvatsku. Uz to što sjajno igra, mnogi je smatraju i jednom od najljepših nogometašica.

Svako ljeto sam u Splitu

- Kada sam prvi put došla u Hrvatsku igrati za reprezentaciju, imala sam tremu. Prije toga bila sam puno u medijima, no nisam znala kolika su očekivanja od mene i hoću li ih moći ispuniti te kako će me zbog te medijske prisutnosti prihvatiti suigračice. Na moju sreću, sve su djevojke odlične i jako su me dobro prihvatile tako da sam presretna i jako se radujem svakom sljedećem susretu. Što se tiče izbornika, Nenad Gračan je čovjek velikoga nogometnog iskustva i jako ga poštujem. A što se tiče samog poziva u reprezentaciju, to je poziv koji se ne odbija. To mi je velika čast i moj san pretvorio se u stvarnost. Znala sam da će mi biti malo teško sve organizirati jer radim, idem u školu i treniram, a sad još i reprezentacija... Ali mogu ja to!

S kim ste prvo podijelili vijest da ćete igrati za Hrvatsku?

- Prvo sam to rekla mami i sestri i obje su bile jako vesele i ponosne. A kada je i moja sestra Kristina dobila poziv, svi smo zajedno slavili.

Kako to da ste se odlučili trenirati i igrati nogomet?

- Bila sam jako spretno dijete pa me mama sa šest godina poslala na gimnastiku. Bila sam odlična u gimnastici i mogu vam reći da je i sad ponekad poželim trenirati. Međutim, kako je moja sestra trenirala nogomet, i kod mene se rodila ljubav prema tom sportu pa sam s 14 godina usporedo trenirala gimnastiku i nogomet. Kako su natjecanja u oba sporta bila vikendom, morala sam se odlučiti za jedan i prevagnuo je nogomet.

Kako su roditelji reagirali kada ste im rekli da želite trenirati nogomet?

- Moji to tada nisu shvatili ozbiljno. Mislili su da je to prolazna faza. Malo su se svi iznenadili kada sam prestala trenirati gimnastiku jer sam već imala zapažene rezultate.

Kakav je bio vaš nogometni put?

- Prva nogometna iskustva stekla sam u klubu Schlieren NLB. Prvi trener bio mi je Robert Tonić. A da je to baš onako ozbiljno shvatila sam kada sam počela trenirati u Zürichu.

Rođeni ste u Švicarskoj, kakve su danas vaše veze s Hrvatskom?

- Svako ljeto sam u Hrvatskoj. Imam baku, tetu i još puno rodbine u Kaštelima i Splitu. Dođem ovdje obično sa sestrom i prijateljicama, pa često tamo na Starom placu igramo nogomet s mojim rođacima i dečkima. Super mi je u Splitu, volim otići i na obližnje otoke. Planiram provesti nekoliko dana i u Zagrebu. Bila sam samo nakratko i jako mi se svidio zagrebački "šušur".

Kakva je kvaliteta ženske švicarske nogometne lige?

- Kvaliteta je dobra, ali naravno da se ne može uporediti s kvalitetom jedne Bundeslige. Broj strankinja u ligi raste, ali klubovi su financijski ograničeni. Posjet na utakmicama ovisi o tome tko igra protiv koga. Ako igra Grasshopers protiv Züricha, bude 300 do 400 gledatelja. Što se tiče medija, s vremenom ženski nogomet u Švicarskoj dobiva na važnosti i popularnosti. Prema mojem mišljenju, nedovoljno smo medijski zastupljeni. U medijima bi nas trebali više spominjati, a ne samo kada su neka veća i bitnija događanja.

Kako izgleda jedan vaš dan?

- Moj dan je inače dug i svaki je povezan s treningom i poslom. Treniram jednom do dva puta dnevno, a između treninga idem na posao. Jednom tjedno imam školu cijeli dan, uz to još poneki tzv. fotoshooting. Tjedan mi je prepun obveza.

Može li se od ženskog nogometa u Švicarskoj pristojno živjeti? Primjerice, u Hrvatskoj ne može nikako.

- Zasad se ni u Švicarskoj od ženskog nogometa ne može živjeti niti dobro zaraditi.

Što najčešće volite raditi u slobodno vrijeme, imate li kakav neobičan hobi?

- Trenutačno nemam slobodnog vremena jer sam pri kraju mature i puno učim. Slobodno vrijeme provodim uglavnom s obitelji i prijateljima, ali trenutačno ni njih ne viđam tako često. Moj hobi odavno se pretvorio u moj način života, a to je nogomet.

Pazite li na prehranu i je li si sami pripremate obroke?

- Ne držim se neke baš jako stroge prehrane. Znam što trebam jesti i što je dobro za moj organizam, pogotovo prije i poslije treninga ili utakmice. Tada baš pazim što jedem i pijem. A u slobodno vrijeme dopustim si i poneki "cheat day". Povremeno si sama pripremam obroke. Večeru gotovo uvijek priprema mama, što najviše i volim. Ona točno zna što trebam jesti i što mi najviše odgovara.

Obično sportašice najradije vole biti u trenirci i tenisicama, no čini se da vama haljine i štikle nisu strane.

- S obzirom na to da moj posao zahtijeva rad sa strankama, potrebne su i prilagođene odjevne kombinacije. Naravno da se volim lijepo obući i izgledati njegovano, ali ne poričem da su trenirka i tenisice najudobnije.

Kakve su vam ambicije kada je riječ o nogometu?

- Što dulje igram nogomet, imam sve veću potrebu i želju boriti se za ravnopravnost žena u sportu. Sigurno da ne mogu sama promijeniti ništa bez podrške medija. Medijski je prostor većinom popunjen sportašima, a sportašice se spominju tu i tamo, a kada se i spominju često je sve to prožeto i nekim oblikom seksizma, a ne samo sportskim postignućima. U svakom slučaju, želim da se na sport, pa tako i na nogomet, ne gleda samo kao na mušku djelatnost. Mi žene ulažemo jednak trud u nogomet i sve druge sportove kao i muškarci.

Ronaldo je najbolji na svijetu

Vidite li se u nogometu trajno, možda kao trenerica?

- Trenutačno samo želim igrati nogomet, a planiram ga igrati što dulje. Zasad uživam u tome što radim i ne razmišljam baš tako daleko.

Vjerujem da pratite i muški nogomet u Hrvatskoj, za koga navijate?

- U mojoj porodici svi navijaju za Hajduk. Još od malih nogu sam i ja počela navijati za Hajduk, a tako je, naravno, i sada.

Pratite li mušku hrvatsku nogometnu reprezentaciju? Što mislite, kako će Dalićevi izabranici proći ove godine na Svjetskom prvenstvu u Kataru?

- Naravno, pratim svaku utakmicu i velika sam njezina navijačica. Dalić je odličan izbornik i mislim da imamo realne šanse da opet budemo u svjetskom vrhu.

Poznajete li osobno neke naše nogometaše?

- Ne, još nisam imala priliku ni jednoga upoznati.

Tko je najbolji svjetski nogometaš i koja vam je nogometašica najbolja?

- Najbolji nogometaš mi je, sada i zauvijek, Cristiano Ronaldo, a najbolja nogometašica svijeta je Alexia Putellas.

Dosta ste prisutni na društvenim mrežama. Izjavili ste da na Instagramu zarađujete više nego od nogometa. Koliko vam je bitna prisutnost na društvenim mrežama?

- Naravno da mi je bitna jer mi je to izvor prihoda. A preko društvenih mreža u kontaktu sam i sa svojim fanovima koji su mi jako bitni. Često me zamole da im pošaljem link od livestreama na kojem mogu pratiti utakmicu.

Sigurno upoznajete puno ljudi. Kako reagiraju kada im kažete da igrate nogomet?

- Kažu: Aauuu! Stvarno, zezaš?