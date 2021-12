Ovo su najpoznatiji sportaši rođeni na Božić! Nema ih mnogo, ali ostavili su značajan trag

Sportaša rođenih na Božić nema mnogo, barem ako govorimo o onima koji su ostavili veći trag u sportu kojim su se bavili. Ali postoje i njihova imena odzvanjaju na globalnoj razini još uvijek.

Primjerice, Louis Chevrolet, rođen 1878. u Švicarskoj, nosi itekako poznato prezime. Radi se o dizajneru automobila, brenda za koji malo tko ne zna. Naime, General Motors 1936. odjel je nazvao prema njemu, a potom i automobile koji su iz njega izlazili "na traci". Ali, ono po čemu se Chevrolet istaknuo bile su utrke...

Foto: Wikipedia

Već u prvoj, koju je vozio 1905., je pobijedio Amerikanca Barneyja Oldfielda i krenuo put prema slavi. Pobijedio je na svim stazama diljem Sjedinjenih Američkih Država i pritom rušio sve postojeće rekorde. Ambiciozan kakav je bio, odlučio se dizajnirati automobile i prvi je kreiran 1911. Naravno, u njima se utrkivao i osvojio Indianapolis 500 1920. i 1921. Nakon tog je odlučio utrkivati se brodovima, ali nije bio toliko uspješan. Preminuo je 1941. u Detroitu.

Brazilski nogometaš Jairzinho na svijet je došao tri godine nakon Chevroletove smrti i još uvijek je ikona najnogometnije nacije na Zemlji. Pravim imenom Jair Ventura Filho, istaknuo se na desnom krilu, gdje je zamijenio svog idola - velikog Garrinchu. Osvojio je titulu prvaka svijeta 1970. i pritom zabio sedam golova! U svakoj od utakmica koje je zaigrao. Ukupno, odigrao je 81 utakmicu za Brazil i zabio 33 gola. Nosio je i dres Botafoga, Marseillea i Cruzeira. Još uvijek je pasionirani pratitelj nogometnih zbivanja.

Foto: Wikipedia

Dok je Jairzinho slavio titulu prvaka svijeta, Javier Alberto Frana imao je tek četiri godine, ali prije nego je napunio 20, znao ga je cijeli teniski svijet. Taj ljevoruki majstor nikad nije dospio do vrhunaca kao zvučnija imena te ere, ili onih kasnijih, ali igrao je na trima olimpijskim igrama te osvojio broncu u parovima 1992. u Barceloni. Bio je član španjolske reprezentacije od 1986. do 1997. Osvojio je čak i Grand Slam - Roland Garros 1996. Ali, u mješovitim parovima, s Patricijom Tarabini. Nakon karijere postao je komentator i "pokriva" sve najjače turnire.

Foto: Wikipedia

Upravo to je htio i Miroslav Barnyashev "Rusev", rođen 1984. San mu je bio otisnuti se iz Bugarske do SAD-a pa postati kečer. To je i ostvario početkom stoljeća, a 2011. stigao je u WWE, gdje je ostavio dubok trag s tri titule prvaka (2014., 2016. i 2018.). Još uvijek nastupa, ali pod imenom Miro u organizaciji AEW.

Foto: Wikipedia

Iste godine kao Rusev, rođen je i Sir Alastair Cook. Hrvatima vjerojatno ni on nije previše poznat, ali radi se o jednom od najboljih igrača kriketa u povijesti. Otud mu i viteška titula! Debitirao je za Englesku 2006. i završio je 2018., uz silne rekorde i individualne uspjehe. Još uvijek je aktivan i igra za Essex Country Cricket Club.