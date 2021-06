Ovaj mladić ima samo 19 godina i upravo se upisao u povijest Hrvatske

Joško Gvardiol postao je danas najmlađi debitant u povijesti hrvatske reprezentacije na velikim natjecanjima.

Joško ima 19 godina i 141 dan, rođen je 23. siječnja 2003. godine, a izbornik Zlatko Dalić odlučio mu je dati priliku od prve minute. I to protiv Engleske na Wembleyju, u prvom kolu Europskog prvenstva.

Ovaj mladi nogometaš u Hrvatskoj igra na poziciji lijevog beka, a tu je poziciju do sada držao Borna Barišić koji ima problema s leđima. Gvardiola je potekao u Dinamu i prošle zime potpisao za RB Leipzig.

Do sada je najmlađi debintat na velikim natjecanjima bio Mateo Kovačić. Inače, najmlađi debitant u povijesti hrvatske reprezentacije je Alen Halilović koji je za seniore zaigrao sa 16 godina i 11 mjeseci. No, nažalost, on je danas daleko od reprezentacije.