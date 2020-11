Otkriveni novi detalji NBA sezone: U doigravanje će moći i desetoplasirani

Vodstvo NBA otkrilo je pojedinosti plana za nadolazeću sezonu 2020/21, koja započinje 22. prosinca i u kojoj će momčadi u regularnom dijelu odigrati 72 utakmice umjesto uobičajenih 82.

Ova prilagodba nastala je zbog ljetnog rasporeda i želje da se doigravanje ne poklapa s Olimpijskim igrama u Tokiju (23. srpnja-8.kolovoza).

Veliku novost predstavlja "play-in turnir". To je faza kvalifikacijskog doigravanja za završnicu što se organiziralo ovo ljeto u "balonu" u Disney World s tri kluba, a sljedeću će sezonu obuhvatiti četiri kluba. i to one koji završe između sedmog i desetog mjesta u svakoj konferenciji na kraju regularnog dijela sezone.

Sedmoplasirana momčad će kod kuće igrati protiv osmoplasirane i i pobjednik tog dvoboja bit će kvalificiran kao sedmi nositelj. Poraženi iz tog susreta igrat će s pobjednikom susreta između devetoplasirane i desetoplasirane momčadi, a poražena momčad će biti eliminirana. Pobjednik tog dvoboja ide u play-off kao osmi nositelj.

Liga je pronašla i način kako smanjiti broj putovanja u vrijeme pandemije. Naime, svaka momčad će igrati tri puta protiv momčadi iz svoje konferencije što su 42 utakmice (14x3). Svaka će momčad također odigrati i dvije utakmice protiv momčadi iz druge konferencije što je 30 utakmica (15x2). To je ukupno 72 utakmice.

Točan raspored sezone bit će otkriven postupno u NBA ligi. Za početak će se izraditi detaljan program utakmica u prvoj polovici sezone, ali to će se znati tek kad momčadi budu imali trening kampove prije početka nove sezone.

Doigravanja će započeti 22. svibnja a prvak bi trebao biti poznat najkasnije 22. srpnja. Pauza za All-Star utakmicu bila je planirana između 5. i 10. ožujka, no NBA nije otkrila hoće li stvarno organizirati održavanje All Star utakmice koja se inicijalno trebala igrati u Indianapolisu.