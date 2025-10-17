Otkrivamo koliko je Amerikancima plaćeno za dolazak u Zagreb

Prije 35 godina hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu nakon proglašenja samostalnosti. Prijateljski ogled Hrvatska – SAD u Zagrebu simbol je odcjepljenja našega nogometa od famoznih beogradskih Terazija, ali i početak uzleta najpopularnijeg hrvatskog sportskog brenda. Tih 14 odvažnih momaka (na fotografiji Peršon, Mlinarić i pomoćnik izbornika Grnja, nap.a.), skupljenih preko noći sa svih strana Europe, za hrvatski nogomet ne znači ništa manje od legendarnih osvajača svjetskog srebra iz Rusije i svjetskih bronci iz Francuske i iz Katara. I jedni i drugi za nas su kao – bogovi. I Cico, i Mlinka, i Boban, i Šuker, i Modrić i Perišić, i njihovi šefovi Draža, Ćiro i Dalić.
Niz je intrigantnih okolnosti pratio prvo okupljanje kockastih, čiji su dresovi, po ideji Duška Grabovca, bili kopija Boavistinih. Portugalci su imali crno-bijele, naši odmah, od prvoga dana, prepoznatljive crveno-bijele kockice. Izradio ih je čakovečki MTČ.
A kako su za protivnika izabrani baš Amerikanci? S tom originalnom idejom pojavio se naš iseljenik iz Toronta, Ivan John Opačak zvani Lega, danas štićenik doma za starije osobe u Torontu.
Lega nam, dok je bio boljeg zdravlja, javljao svake godine oko „svoje” godišnjice. Uvijek je pitao kako će se obilježiti, hoće li se uopće netko sjetiti...
– Ideja je nastala nekoliko mjeseci uoči utakmice. Prvo sam je iznio novinarima Židaku i Tironiju, kasnije se u akciju uključio i Mamić. Bili su to ljudi kojima sam najviše vjerovao. Vodstvu Saveza svidjela se ta ideja pa smo u najvećoj tajnosti krenuli u realizaciju. Sjećam se da sam predsjednika Saveza Mladena Vedriša zamolio, čak bih rekao ultimativno, da izbornik postane Dražan Jerković. Njegov govor nakon osvajanja Kupa 1965. u Beogradu i danas mi zvoni u ušima – govorio je Opačak, koji od 17. listopada 1990. godine nijednom više uživo nije gledao reprezentaciju.
A on nam je doveo Amerikance, koji su četiri mjeseca prije bili sudionici SP-a u Italiji.
– Da, ja sam doveo Amerikance u Zagreb, iako su mnogi smatrali da je to nemoguće izvesti. No radio sam u tajnosti, preko svojih američkih veza i poznanstava, i uspjeli smo – prisjetio se Opačak i naglasio:
– Eh, da je netko kod nas znao na čemu ja tamo radim, danas me ne bi bilo. Bila je to politička akcija, a ne sportska i njezina izvedba nije dopuštala ni najmanju pogrešku. Primjerice, u javnost je bila puštena informacija da Amerikanci dolaze igrati protiv selekcije tadašnje lige, a ne protiv Hrvatske. Oni su nekoliko dana prije Zagreba gostovali u Varšavi i u prijateljskoj utakmici pobijedili Poljake sa 3:2. Bio sam i na toj utakmici s Darkom Tironijem i Dražanom Jerkovićem – dodao je Opačak.