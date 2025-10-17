Otkrivamo koliko je Amerikancima plaćeno za dolazak u Zagreb

Prije 35 godina hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je svoju prvu utakmicu nakon proglašenja samostalnosti. Prijateljski ogled Hrvatska – SAD u Zagrebu simbol je odcjepljenja našega nogometa od famoznih beogradskih Terazija, ali i početak uzleta najpopularnijeg hrvatskog sportskog brenda. Tih 14 odvažnih momaka (na fotografiji Peršon, Mlinarić i pomoćnik izbornika Grnja, nap.a.), skupljenih preko noći sa svih strana Europe, za hrvatski nogomet ne znači ništa manje od legendarnih osvajača svjetskog srebra iz Rusije i svjetskih bronci iz Francuske i iz Katara. I jedni i drugi za nas su kao – bogovi. I Cico, i Mlinka, i Boban, i Šuker, i Modrić i Perišić, i njihovi šefovi Draža, Ćiro i Dalić.



Niz je intrigantnih okolnosti pratio prvo okupljanje kockastih, čiji su dresovi, po ideji Duška Grabovca, bili kopija Boavistinih. Portugalci su imali crno-bijele, naši odmah, od prvoga dana, prepoznatljive crveno-bijele kockice. Izradio ih je čakovečki MTČ.

A kako su za protivnika izabrani baš Amerikanci? S tom originalnom idejom pojavio se naš iseljenik iz Toronta, Ivan John Opačak zvani Lega, danas štićenik doma za starije osobe u Torontu.

Mirko se već sprema za borbu, bit će favorit u meču po boksačkim pravilima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Lega nam, dok je bio boljeg zdravlja, javljao svake godine oko „svoje” godišnjice. Uvijek je pitao kako će se obilježiti, hoće li se uopće netko sjetiti...

– Ideja je nastala nekoliko mjeseci uoči utakmice. Prvo sam je iznio novinarima Židaku i Tironiju, kasnije se u akciju uključio i Mamić. Bili su to ljudi kojima sam najviše vjerovao. Vodstvu Saveza svidjela se ta ideja pa smo u najvećoj tajnosti krenuli u realizaciju. Sjećam se da sam predsjednika Saveza Mladena Vedriša zamolio, čak bih rekao ultimativno, da izbornik postane Dražan Jerković. Njegov govor nakon osvajanja Kupa 1965. u Beogradu i danas mi zvoni u ušima – govorio je Opačak, koji od 17. listopada 1990. godine nijednom više uživo nije gledao reprezentaciju.

VEZANI ČLANCI:



A on nam je doveo Amerikance, koji su četiri mjeseca prije bili sudionici SP-a u Italiji.

– Da, ja sam doveo Amerikance u Zagreb, iako su mnogi smatrali da je to nemoguće izvesti. No radio sam u tajnosti, preko svojih američkih veza i poznanstava, i uspjeli smo – prisjetio se Opačak i naglasio:



– Eh, da je netko kod nas znao na čemu ja tamo radim, danas me ne bi bilo. Bila je to politička akcija, a ne sportska i njezina izvedba nije dopuštala ni najmanju pogrešku. Primjerice, u javnost je bila puštena informacija da Amerikanci dolaze igrati protiv selekcije tadašnje lige, a ne protiv Hrvatske. Oni su nekoliko dana prije Zagreba gostovali u Varšavi i u prijateljskoj utakmici pobijedili Poljake sa 3:2. Bio sam i na toj utakmici s Darkom Tironijem i Dražanom Jerkovićem – dodao je Opačak.