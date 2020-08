Otkrivamo hoćemo li uskoro gledati borbu Filipa Hrgovića protiv Alena Babića

Koliko god Alen Babić to želio i koliko god Filip Hrgović govorio da mu dotični nije dorastao, međusobnu borbu između ova dva hrvatska teškaša nećemo tako skoro vidjeti.

I dok bi Babićev menadžer, pod pritiskom boksačeve silne želje, na to i pristao, nije realno da na isto u ovom trenutku pristane i Hrgovićev menadžment jer situacija na svjetskoj teškaškoj sceni je trenutno takva da našem vodećem teškašu ta borba ne bi puno donijela. Barem ne, dok Babić svojim jurišničkim stilom i “kamenim šakama” ne skine još nekolicinu bolje rangiranih od sebe. Tek tada bi se za taj meč moglo zainteresirati i međunarodno boksačko tržište. Dakako, ovo hrvatsko već je sada zainteresirano i tu već postoje navijački tabori, no teško da jedan promotor u dvoboju dvojice Hrvata trenutno može vidjeti svoj poslovni interes.

Daj Bože da obojica toliko uzlete pa da jednog dana njihov meč odlučuje o nekom pojasu, tada bi to bila možda i najgledanija boksačka borba u Hrvatskoj otkako nam je država samostalna. Doduše, takav potencijal u jednom trenutku imala je i borba Hrgovića i Miluna, no ona se nije dogodila zbog Hrgovićeve okrenutosti svjetskoj sceni.

A na tom planu, s nokaut pobjedom Povjetkina nad Dillianom Whyteom, došlo je do novog miješanja karata. Whyte je mogao čekati svoj red da se bori s WBC-ovim prvakom, odnosno pobjednikom Furyja i Wildera, no on se htio boriti, a ne čekati red. Izabrao je bivšeg olimpijskog pobjednika i čovjeka koji je gubio samo od Joshue i Klička i to je skupo platio. Srećom po Whytea, u njihovu ugovoru stoji obveza uzvrata.

A taj meč mogao bi se održati krajem godine baš kao i onaj Furyja i Wildera kojeg bismo pak mogli gledati tek u veljači. Furyjev promotor Bob Arum odugovlači jer je svjestan koliko gubi s borbom bez publike, a njihova posljednja borba donijela je 17 milijuna USD od prodaje ulaznica. Pobijedi li Fury u tom dvoboju stekli bi se savršeni uvjeti za njegovu borbu s Joshuom koji prije toga mora pobijediti svog IBF izazivača Bugarina Puleva za čiju borbu je pulska Arena, kao prizorište, očito otpala.

Inače, na toj istoj ITF-ovoj rang-listi na visokom 6.mjestu je Hrgović koji je pak na WBC-ovoj ljestvici osmi. Kod WBO-a Hrga je 15., a na WBA listi ga među prvih 15 uopće nema pa sve to govori o velikoj neujednačenosti. Zbog svega toga boksački fanovi najrađe se orijentiraju po listi specijaliziranog portala boxrec.com a on kaže da je Filip Hrgović 21., a Alen Babić 71. teškaš svijeta. Između njih na 48. mjestu nalazi se 24-godišnji Splićanin Petar Milas (15-0, 11 nokautom), a u prvih 100 je još i 27-godišnji kanadski Hrvat Mladen Miljas (98.) koji ima 12 borbi i isto toliko nokauta. Njih četvorica zasad imaju 41 profi borbu i isto toliko pobjeda (35 nokautom).