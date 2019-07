Otkazat ću US Open zbog mature,  što je jedan Grand Slam za – školu

Maturanticu s ručnikom za plažu, bijelim šeširićem i setom u džepu koji je neki dan uzela Sereni Williams sreli smo ispod Stella Marisa. Slovenka Kaja Juvan (18) bila je na putu za kupanje.

– Tri dana ovog ljeta imam slobodno, da se napokon malo odmorim od tenisa. I ja sam došla u Umag – gledati tenis, haha... – smije se Kaja pa kaže:

– Srela sam tu i Luku Dončića, on je sjajan.

Svira, slika, voli filozofiju

Umalo je srednjoškolka iz Ljubljane pobijedila Serenu Williams. Friške su uspomene. Ona 111. na svijetu, a Serena vječno 1. O. K., trenutačno je deveta, ali to ne mijenja puno.

– Imala sam tremu. Kad sam čula da igram sa Serenom, a nikad nisam igrala ni s jednom TOP 50 igračicom svijeta, nisam znala što očekivati. Tako je moćna, ima nevjerojatan tempo. I onda sam odlučila – prije meča – samo ću se zabaviti. Na kraju, spasio ju je – servis. Bila sam dobra.

Što je rekla nakon meča?

– Ma nisam ja to ni slušala. Pa izgubila sam meč, nisam bila za neku priču – smije se djevojka iz ljubljanskog Bežigrada.

Igrala je ove sezone – Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. No, US Open – neće.

– Moram maturirati! U Sloveniji imamo dva roka za maturu, jedan je prošao, a drugi je u kolovozu. Razgovarala sam s trenerima i zaključili smo da je bolje propustiti jedan US Open nego da se matura vuče pet–šest godina. Što je jedan Grand Slam za maturu – kaže.

Kaja je u Sloveniji u – jedan posto najboljih učenika.

– Problem je da sam ja perfekcionist. Svi mi u školi pomažu, ali ja uvijek hoću i bolje. Sretni su što me gledaju na Wimbledonu, no obveze su obveze. Sad na maturi imam slovenski, matematiku i engleski te izborne psihologiju i informatiku. I nemam problem ni s jednim predmetom.

Tenisačica, eto, voli i – filozofiju!

– Sokrat i Platon su mi nadraži. Dosta sam lani čitala filozofe. Volim to, no malo je njihove literature u našim knjižnicama. Neće ljudi, valjda, prije spavanja čitati malo – Sokrata. Ha ha. Ima, istina, njihovih knjiga, no to su čisti prijevodi, a to je onda teško za shvatiti.

Svira i – klavir.

– Volim svirati Bacha... Svira i brat Mark. A vole i roditelji, majka je kardiokirurginja, a otac kirurg.

Voli i – slikati.

– Temperu volim. Kad nekome nešto želim pokloniti, onda mu naslikam sliku. Neke su i od metra. Evo, jedan prijatelj voli Dražena Petrovića. I ja sam mu naslikala Dražena i zvijezde. Za uspomenu. Stoji mu u spavaćoj sobi. Bila sam i na tečaju slikanja, no premalo je sati u danu...

Što dalje?, pitamo je.

Želim pomoći drugima

– Postati broj jedan. Prije maturirati. I ne želim ja biti broj jedan zbog sebe. Ne... Nego zbog drugih.

Zbog koga?

– Kad uspijem u tenisu, glavni mi je cilj pomoći drugim ljudima. Napraviti nešto veće. Tenis je kao igra super, ali ima dosta toga što se može promijeniti na ovom svijetu. A meni je cilj imati humanitarnu zakladu i pomoći ljudima koji nisu imali priliku. Ja sam priliku dobila, igram i želim pomoći onima koji nisu – kaže Kaja pa filozofski zaključuje:

– Ako si sam, ako si samoživ, onda ti drugi ti ne trebaju. A to je bez veze... Onda bih sama mogla živjeti do kraja života.