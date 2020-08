Otkazani ATP i WTA turniri u Madridu

Ovogodišnji ATP i WTA teniski turniri u Madridu, koji su se trebali igrati od 12. do 20. rujna, otkazani su u utorak zbog zabrinutosti oko širenja pandemije koronavirusa, objavili su organizatori.

Nakon što su krajem prošloga tjedna odgovorni za javno zdravlje u glavnom španjolskom gradu savjetovali organizatorima da otkažu održavanje turnira zbog porasta broja zaraženih koronavirusom, to se samo nekoliko dana kasnije i dogodilo.

"ATP i WTA sa žaljenjem potvrđuju otkazivanje Mutua Madrid Opena za 2020. godinu. Ta je odluka donesena u dogovoru s lokalnim vlastima zbog zabrinutosti za zdravstvenu i sigurnosnu situaciju. Cijenimo trud organizatora koji su ove godine istražili sve mogućnosti kako bi se turnir održao. I ATP i WTA Tour razmatraju promjene u svojim kalendarima nakon US Opena te će ih objaviti u što skorije vrijeme", stoji u zajedničkom priopćenju ATP-a i WTA-a.

Turnir u Madridu trebao se održati odmah po završetku US Opena koji bi se trebao održati u New Yorku od 31. kolovoza do 13. rujna, a uz turnir u Rimu, koji bi se trebao održati od 20. do 27. rujna, trebao je tenisačima i tenisačicama poslužiti kao priprema za Roland Garros koji bi se ove godine trebao održati od 27. rujna do 11. listopada.