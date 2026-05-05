FINA ZARADA

Otišao je iz Dinama prije šest godina, ali Olmo i dalje donosi plavima novac: Evo o čemu se radi

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.05.2026.
u 08:58

Dinamo ima pravo i na postotak od bonusa koje je Barcelona dogovorila s Leipzigom. Katalonci su tako prošle sezone morali isplatiti 4.2 milijuna eura njemaćkom prvoligašu

Dani Olmo napustio je Dinamo u siječnju 2020. kada je za 34 milijuna eura preselio u njemački Leipzig. Španjolski ofenzivac na Maksimir je stigao iz mlade momčadi Barcelone, a u ljeto 2024. ostvario je svoj dječački san tako što se vratio u katalonski klub za 55 milijuna eura. Dinamo je tada uprihodio još 5.2 milijuna eura budući da su zadržali 20 posto od profita koji je Leipzig ostvario njegovom prodajom.

Dinamo ima pravo i na postotak od bonusa koje je Barcelona dogovorila s Leipzigom. Katalonci su tako prošle sezone morali isplatiti 4.2 milijuna eura njemaćkom prvoligašu budući da su osvojili naslov prvaka Španjolske s Olmom u momćadi. Dinamu je od toga pripalo 840 tisuća eura. Klubovi su dogovorili bonuse od ukupno sedam milijuna eura što znači da Barcelona još nije Leipzigu isplatila sve što je trebala.

Ako pretpostavimo da prostalih 3.8 milijuna eura moraju isplatiti ako i u Olmovoj drugoj sezoni osvoje Primeru, što će se gotovo sigurno dogoditi, Dinamo bi ovog ljeta trebao zaraditi novih 750 tisuća eura. Nije loš profit za igrača koji nije u sastavu plavih već šest godina.

Olmo je u novi naslov prvaka ugradio sedam golova i isto toliko asistencija u 29 utakmica. Njegov učinak u svim natjecanjima je osam golova i devet asistencija u 45 utakmica.
Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
AntePortas9
09:46 05.05.2026.

NjemaĆkom prvoligašu...

AK
akšud
09:46 05.05.2026.

Sve je to jako lijepo, no zašto "zaboravljate" navesti činjenicu da je to lova, kao i mnoge koje stižu u Klub, samo zahvaljujući Zdravku Mamiću?!?

