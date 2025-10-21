Osvajač zlatne lopte s 29 godina šokantno završava karijeru? 'Imam puno boli, ne mogu igrati'

Gostovanje Manchester Cityja kod Villarreala u 3. kolu Lige prvaka trebalo je biti veliki povratak kući za Rodrija, španjolskog veznjaka koji je upravo u redovima žute podmornice započeo profesionalnu karijeru. No, sudbina je htjela drukčije, zbog ozljede tetive koljena Rodri će propustiti povratak na stadion La Ceramica i upitno je kada će biti spreman za igranje.

Nakon teške operacije ovo je novi udarac za igrača koji se bori da ponovno dosegne svoju prepoznatljivu razinu i postavlja pitanje hoće li se ikad više vratiti ozbiljnom nogometu, pišu razni europski mediji. Iako je početak sezone izgledao obećavajuće, tjedan dana kasnije Rodri je izostavljen iz momčadi za utakmicu protiv Burnleyja. Guardiola je otkrio zabrinjavajuću informacije: "Rekao mi je: Ne mogu igrati ako me boli koljeno.''

Guardiola je potom upozorio da se Rodri ne može nositi s uobičajenim ritmom utakmica. "Trenutno nije u stanju igrati tri utakmice tjedno na vrhunskoj razini. Ova vrsta ozljede traje minimalno godinu dana, a tek nakon toga počinjete. Moramo biti strpljivi."

City mu je navodno planirao ponuditi novi, poboljšani ugovor, dijelom i zbog interesa Real Madrida. Kraljevski klub ga želi, no pitanje je hoće li riskirati s igračem čije je fizičko stanje upitno, čak i ako bi došao kao slobodan igrač s 31 godinom.