Oršić i Ćaleta-Car vratili se u sastav Southamptona: Duje zabio, ali šokirao ih četvrtoligaš

Loša sezona za nogometaše Southamptona se nastavlja te je ta momčad, posve neočekivano, ispala u osmini finala engleskog FA kupa domaćim porazom od četvrtoligaša Grimsbyja 1-2. Grimsby je trenutačno 16. momčad na ljestvici engleske četvrte lige, a ulaskom u četvrtfinale FA kupa ostvario je najbolji klupski rezultat u posljednjih skoro 90 godina. Junak pobjede bio je Holohan koji je postigao oba pogotka, u nadoknadi prvog dijela i u 60. minute te oba puta iz jedanaesteraca.

Southampton je smanjio na 1-2 u 65. minuti. Strijelac je bio hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car koji je na drugoj vratnici dočekao ubačenu loptu iz kornera Ward-Prowsea te je iz blizine nogom naciljao suparničku mrežu. No, bilo je to sve od domaćina koji tako do kraja sezone kompletni fokus stavlja na Premier ligu i pokušaj spašavanja od ispadanja.

Ćaleta-Car i Mislav Oršić su bili u udarnoj momčadi Southamptona. I dok je hrvatski stoper odigrao cijelu utakmicu, Oršić je zamijenjen u 59. minuti.

FA kup, osmina finala:

Southampton - Grimsby 1-2 (Ćaleta-Car 65 / Holohan 45+1-11m, 60-11m)

Burnley - Fleetwood Town 1-0 (Roberts 90)

Manchester United - West Ham (kasnije)

Sheffield United - Tottenham (kasnije)

Utorak:

Stoke - Brighton 0-1 (Ferguson 30)

Leicester - Blackburn 1-2 (Iheanacho 67 / Dolan 33, Szmodics 52)

Fulham - Leeds 2-0 (Joao Palhinha 21, Solomon 56)

Bristol City - Manchester City 0-3 (Foden 7, 74, De Bruyne 81)