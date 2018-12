Oršić: Hajdukovci će osjetiti našu demonstraciju moći

Igrači Dinama dobro su raspoloženi u posljednje vrijeme. Kako i ne bi bili kada su ovu polusezonu napravili sve. Skupinu Europske lige završili su na prvom mjestu, osigurali proljeće, u HNL-u pobjeđuju i povećavaju prednost, a uz to i uživaju.

Zato i snimaju razno-razne smiješne videe, druže se s navijačima, dok im je posljednja aktivnost bila posjet pučkoj kuhinji Družbe sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog u Zagrebu.

Donijeli su igrači i trener najpotrebitijima čokolade pa im uz njih dijelili i tople obroke iz kuhinje. Maknuli su se tako malo od blještavila stadiona u onaj život koji nije nimalo sličan njihovom.

Hajduk dolazi neopterećen

Mislav Oršić, Mario Gavranović, Damian Kądzior, Mario Šitum i trener Nenad Bjelica posjetili su pučku kuhinju u Gundulićevoj te najavili derbi s Hajdukom (15 sati).

– To je još jedna utakmica u nizu koja je za nas važna. Želimo završiti polusezonu onako kako smo igrali cijelu jesen. Imamo dovoljno energije za to. Hajduk je momčad koje sada nije opterećena i mogu biti opasni. Sve najviše ovisi o nama. Ako budemo na nivou na koji smo navikli, onda imamo sve šanse da pobijedimo – rekao je Bjelica koji se na probleme u splitskom klubu nije htio osvrtati.

Utakmicu je najavio i Mario Gavranović.

– Derbi je uvijek posebna utakmica. Mi se uvijek radujemo kada dođe Hajduk, dobro ćemo se pripremiti da završimo ovu gotovo perfektnu polusezonu. To je utakmica posebnija od drugih, zanimljivija je, svi to osjećaju i igrači i navijači i trener. Znamo da smo favoriti, da smo bolja momčad. Moramo to pokazati i na terenu. Hajduk je uvijek opasan, uvijek izvuku nešto više kada igraju protiv Dinama, bit će tu dosta agresivnosti. I ne treba gledati njihove zadnje rezultate i igre, moramo se samo potruditi da se potrošimo do kraja jer to je posljednja utakmica - rekao je Gavranović i dodao:

- Mi se uvijek radujemo kada dolazi Hajduk, dobro ćemo se pripremiti da na pravi način završimo gotovo perfektnu polusezonu. Očekujem Hajduk koji je uvijek protiv Dinama motiviran, koji izvuče nešto više. Bit će tu dosta agresivnosti. Nije važno tko će zabiti.

Jadranskim gostima veseli se i Mario Šitum:

Čeka se samo riječ trenera

– Jedva čekamo da počne, bez obzira na kojoj su poziciji uvijek će vječni derbi biti Dinamo - Hajduk. Želimo im demonstrirati našu moć i staviti točku na 'i'. Koncentrirani smo na svoju igru, svoje zahtjeve i vidjeli smo da protivnici zbog toga padaju. Normalno da i njih analiziramo, imaju neke kartone, neke probleme, ali to je nama samo dodatan poticaj. Nema umora, imamo širok roster igrača. Svi smo zapeti i spremni. Koga trener pročita taj će dati 300 posto od sebe. Ne želimo ostaviti nikakve mrlje na ovoj polusezoni. Nije bilo lako doći do toga, živjeli smo za to šest mjeseci - zaključio je.

