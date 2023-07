Opus Arena početak je nove navijačke kulture u Osijeku. To je treći novoizgrađeni stadion u Hrvatskoj

U subotu u 21 sat počinje nova era osječkoga prvoligaša, jedinoga člana velike četvorke hrvatskoga nogometa, uz Dinamo, Hajduk i Rijeku, koji još nikada nije bio prvak. Osijek će večeras u svojoj predivnoj Opus Areni na Pampasu ugostiti Slaven Belupo u prvoj službenoj utakmici na svom novome stadionu. No, kako nam kažu u klubu, današnja utakmica ne označava svečano otvorenje Osijekova stadiona, nego će se taj čin odigrati najvjerojatnije u rujnu, također na Osijekovoj utakmici.

Osijekova Opus Arena u zapadnome dijelu grada imat će kapacitet 13.005 mjesta, izgradnja je počela 2018. godine, a cijeli projekt koštao je 80 milijuna eura. Ovo je pravi nogometni stadion, bez atletske staze, s publikom tek nekoliko metara udaljenom od igrališta, što je za Osijek revolucionarna promjena, jer je u Gradskome vrtu s nekih pozicija na tribinama navijačima bio potreban dalekozor.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najmoderniji stadion u Hrvatskoj

A što preseljenje na novu adresu, u novu oazu luksuza znači Osijekovu navijaču? Poduzetnik iz Osijeka Boro Ivković (61) navijač je bijelo-plavih od svoje četrnaeste godine. Naravno da će večeras zauzeti svoje mjesto na stadionu Opus Arena.

– Kao Osječanin osjećam golem ponos što se moj klub seli na novi stadion, najljepše i najmodernije nogometno zdanje u Hrvatskoj. Istodobno, kao čovjek koji je praktički odrastao na istočnoj tribini Gradskoga vrta osjećam i dašak nostalgije za našim starim stadionom. Nekako mi je još uvijek teško prihvatiti činjenicu da svoj klub više neću gledati s tribina Gradskoga vrta. No naša nova realnost je Opus Arena, veselim se tom novome doživljaju pa sam i kupio dvije godišnje ulaznice za svečanu ložu – kazao nam je Boro Ivković i nastavio:

– Novi stadion ne predstavlja nama Osječanima samo novi, atraktivni nogometni dom. Nadamo se da će njegovo otvorenje biti i začetak nove navijačke kulture u našemu gradu te kako će Opus Arena svojim izgledom i komforom biti mjesto i obiteljskih okupljanja svih generacija na Osijekovim utakmicama. Do stadiona je samo desetak minuta šetnje od središta grada. Također, veseli me i što je Osijek dobio novi nogometni kamp, vrhunske uvjete za proizvodnju igrača. To je neizmjerno važno za prosperitet nogometnoga kluba.

GALERIJA Pampas otvorio vrata i oduševio navijače, velik broj Osječana obišao moderno zdanje

A dolaze li s novim stadionom i trofeji? NK Osijek u svojim vitrinama ima samo pehar pobjednika Hrvatskog kupa još iz 1999. godine.

– Kao navijač naravno da bih volio da budemo prvaci već u ovoj sezoni, no to je teško očekivati s obzirom na snagu Dinama i Hajduka. Ipak, navijači Osijeka trebaju biti strpljivi; prvi važan korak prema je napravljen, imamo novi stadion, sljedeći korak je stabilizacija kluba, a onda će – nadam se – uskoro doći i trofeji – zaključio je vjerni Osijekov navijač Boro Ivković.

Prva prepreka Osječana u novoj sezoni bit će Slaven Belupo, predvođen nizozemskim trenerom Ricardom Monizom, što Koprivničane čini jedinim klubom u Hrvatskoj ligi koji na klupi ima inozemnoga stručnjaka. Kladionica (SuperSport) daje prednost domaćinu s koeficijentom na njegovu pobjedu 1,60, remi je 3,70, a pobjeda Koprivničana čak 5,70. Osječane će u novu sezonu povesti trener rodom iz Bugojna Stjepan Tomas, a najbolji plasman Osijeka u Hrvatskoj ligi bio je drugo mjesto u sezoni 2020./2021. kada je bijelo-plave vodio Nenad Bjelica. Osijek je u prijelaznom roku doveo četvoricu igrača: po jednoga Grka (Evangeloua), Brazilca (Guedesa), Ukrajinca (Drambajeva) i švicarskoga Hrvata (Pušića).

VEZANI ČLANCI:

Stadioni u Slovačkoj, Srbiji...

Inače, izgradnja stadiona u Osijeku – kao poklona Mađarske vlade gradu na Dravi – još jedan je čin širenja mađarskoga utjecaja preko sporta na zemlje u regiji. Mađarski tajkuni blisku premijeru Viktor Orbánu već su financirali i gradnju stadiona slovačkog prvoligaša DAC iz Dunajske Strede (MOL Arena, 12.700 mjesta), zatim rumunjskoga Sepsija (OSK Arena, 8700 mjesta), srbijanskoga TSC-a iz Bačke Topole (TSC Arena, 4100 mjesta). Mađarski investitori ulažu i u infrastrukturu slovenskoga drugoligaša Nafte iz Lendave, te u ukrajinskim gradovima Dercenu i Užhorodu.

NK Osijek i do sada je bio vlasnik trećega po veličini hrvatskoga stadiona, a Opus Arena treći je novi prvoligaški stadion izgrađen u samostalnoj Hrvatskoj. Na jednome od njih, stadionu Kamena Ingrada u Velikoj, odavno se više ne igra prvoligaški nogomet. I još nešto: NK Rijeka u ljeto 2015. godine preselila se s mitske Kantride na Rujevicu, a dvije godine kasnije s njezina novoga luksuznoga zdanja otvorili su joj se novi horizonti: osvojila je prvenstvo i Kup u istoj sezoni, potom je i dva puta igrala skupine Europske lige. To je putokaz koji žele slijediti i Osječani...