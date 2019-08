Omiljeni vatreni šokirao: Ima nerješiv problem, ne zna kad će opet moći trenirati!

Andrej Kramarić (28) ozlijedio se u srpnju na početku priprema Hoffenheima za novu sezonu i od tada ne trenira. Koljeno mu je natečeno i bolovi nisu prošli.

Muči ga tetiva koljena, no najgore je od svega što se ne zna zašto se to događa zbog čega se Kramarić okrenuo i alternativi pa otišao kod bioenergetičara Marinka Smolčića te Andreja Milutinovića iz Beograda. No, pomaka nema.

– Pitanje je kad ću uopće moći trenirati. Nema pomaka. Ništa se novo nije dogodilo. Još uvijek nisam odradio nijedan trening – rekao je Kramarić za Sportske novosti.

Kramariću je zbog svega u opasnosti i križni ligament.

– Najgore je što ne znamo više što poduzeti. Sad je sljedeća varijanta da ide u München. Ne donesu li poboljšanje ni ove injekcije, ne znam što dalje. Četiri-pet tjedana to traje. Čovjek dođe u situaciju da razmišlja kako mu je jedino preostalo moliti se – kazao je Kramarićev otac Joža.

Ovo je veliki udarac i za vatrene jer izbornik Dalić nema mnogo napadača na raspolaganju, a sada mu je otpao i Kramarić, jedan od omiljenih reprezentativaca.

– Bit će dobro bude li potpuno zdrav i spreman za utakmice reprezentacije u listopadu. A rujan? Čak i da konačno sve prođe, iako smo već nekoliko puta mislili da hoće pa nije, to nikako ne bi bilo uputno. Kako će igrati nepripremljen, tek zaliječen? Njega bi srce vuklo, no bi bio golem rizik – rekao je Kramarić stariji.

Podsjećamo, Hrvatska će u rujnu igrati kvalifikacijske utakmice za Euro protiv Slovačke i Azarjbaždana.