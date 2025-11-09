Olić: Imamo posla s autsajderom, ali čvrstim suparnikom

Hrvatska U-21 reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči dvije važne utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Mladi Vatreni nastavljaju svoj kvalifikacijski put s jasnim ciljem – osvojiti maksimalan broj bodova i učvrstiti se na vrhu skupine. Prva utakmica na rasporedu je 13. studenoga protiv Litve u 17:00 sati u Velikoj Gorici, dok će protiv Mađarske igrati 18. studenoga u Budimpešti.

Izbornik Ivica Olić uoči okupljanja istaknuo je važnost fokusa i pristupa.

- Po prvi put u ovom ciklusu imamo dvije utakmice, ali naš fokus je na ovu prvu, a to je Litva. S obzirom na to da se radi, možemo reći, o tzv. autsajderu naše skupine - mi koji smo analizirali kako su oni do sada igrali - vidjeli smo da su se u svim utakmicama pokazali kao čvrst protivnik. Zbog toga je od prvog dana naš fokus na Litvi i pripremamo se samo za tu utakmicu, a poslije imamo dovoljno vremena da se fokusiramo na Mađarsku. Nadam se pozitivnom rezultatu i pozitivnom nizu. Nadam se i vjerujem da ćemo uspješno završiti ovu godinu - izjavio je izbornik Ivica Olić, koji je u prve dvije utakmice, s Turskom (1:1) i Ukrajinom (1:0) osvojio četiri boda.

Na popisu su:

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Toni Silić (Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava);

Braniči: Branimir Mlačić (Hajduk), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzic (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Lyon), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Domagoj Bukvić (Osijek);

Vezni: Luka Vrbančić (Osijek), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Šimun Mikolčić (Osijek),

Ivan Katić (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Ante Kavelj (Gorica);

Napadači: Leon Grgić (Sturm), Fran Topić (Dinamo).