Okršaj "dvojnika": Cibonin Vladimir Jovanović nadjačao Megina Vladimira Jovanovića

"Heja, heja cibosi" odjekivalo je ovog ponedjeljka Draženovim domom, a čulo se i "Kako je dobro vidjeti te opet". A bilo je dobro opet vidjeti navijače u zagrebačkom košarkaškom hramu. Nije ih bilo puno, tek petstotinjak, ali su bili glasni, a na to su ih poticali borbeni cibosi koji se, protiv atletski moćnije Mege, nisu predavali.

A vukovi opet "grizu" pa su tako, na krilima ovoljetnih pojačanja (Reuvers, Vildoza, Gegić) isčupali pobjedu u utakmici trilerske završnice u kojoj su krajem prvom poluvremena zaostajali 16 koševa (31:47).

- Zahvalio bih se publici koja je prepoznavala ključne trenutke te nam jako pomogla da dođemo do ovog preokreta. Ja ih pozivam da budu ovako glasni i da i dalje dolaze u ovako velikom broju - kazao je Cibonin trener Vladimir Jovanović nakon rudarski izborene pobjede u produžetku (89:84, 78:78).

Igrač utakmice bio je bijeli američki centar Nathan Reuvers (24 koša, 13 skokova i četiri blokade), a dvoznamenkasti su bili još i argentinski branič Vildoza (23 koša, 3 asista) koji je pogađao šuteve s jedne noge a jednu tricu skoro sa centra (krajem treće četvrtine) te BiH reprezentativac Amar Gegić, rezervoar neiscrpne energije (15 koševa, 8 iznuđenih prekršaja).

- Reuvers je danas iskočio no on je meni jednako važan koliko i Branković koji danas nije imao svoj dan. Vildoza nas je držao u igri da utakmica ne bude riješena već u prvom poluvremenu. Gegić je prštao s energijom no to je norma kod svih igrača a on je tip igrača koji s tim treba zaraziti cijelu momčad - kazao je trener pobjedničkog sastava.

A Cibonin strateg, sa svojim igračkim snagama, nadjačao je svog imenjaka i prezimenjaka s klupe Mege Vladimira Jovanovića koji nam je kazao da se ponekad dogodi u medijima da im urednici zamijene fotografije. Objasnio je trener gostiju i kako je došlo do tog velikog preokreta:

- Nismo se najbolje snašli na Ciboninu obranu s preuzimanjem, a u produžetku, u koji smo ušli s povećanom minutažom nekih igrača, bili smo bez našeg prvog centra Karla Matkovića.

A riječ je o Hrvatu (20, 208 cm) koji je svojedobno igrao za Cedevitin podmladak dok se ona nije preselila u Ljubljanu i koji trenutno predstavlja jednog od najpotentnijih centara ABA lige.

- Od igrača koji lani nisu imali minutažu on je jako napredovao i jako se dobro razvija. Ima sjajnu radnu etiku, fizički ne propušta treninge i jako je usredotočen na timski rad.

Matković je u ovoj utakmici imao 13 koševa, 9 skokova i dvije blokade, a istaknuo se još jedan Hrvat u redovima srpskog kluba a to je krilni igrač Matej Rudan, negdašnji Cibonin kadet (20, 208 cm). On je za svojih 13 minuta ubacio 14 koševa pogodivši tri trice, a za njega njegov trener kaže:

- Vrijeme provedeno u inozemstvu na njega je ostavilo traga jer nije dobijao adekvatnu ulogu. Jako dobro radi i dobro se ponaša te i od njega možemo puno očekivati.

I bez Nakića i Mustapića, koji su trenutno izvan stroja, dakle sa skraćenom rotacijom, Cibona je izborila vrlo važnu pobjedu čija će se vrijednost mjeriti možda tek na kraju ligaškog dijela natjecanja u ABA ligi. Jer mnogi upravo Megu vide kao ozbiljnog kandidata za ulazak u doigravanje, baš kao i Cibonu, a ove sezone će u eliminacijski dio natjecanja ući najboljih šest momčadi.