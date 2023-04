Ogier Hrvatsku pamti po slavlju, prometnoj i kaznama, Neuville donirao za bolnicu, a Kallle najmlađi pobjednik

Sitno se broji do početka WRC Croatia Rallyja koji počinje 20. travnja, a traje do 23. travnja. Na spektakl u Hrvatsku stiže 56 posada, a potvrđen je i nastup osam domaćih vozača.

WRC Croatia Rally vozit će se u nekoliko hrvatskih županija – Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj te gradu Zagrebu, a uz sve najveće reli zvijezde današnjice, a na popisu je i osam domaćih vozača – Martin Ravenščak, Marko Lončarić, Tomas Hrvatin, Željko Magličić, Slaven Šekuljica, Vjekoslav Čičko, Jan Pokos i Igor Mandić.

Osim na njim, pozornost će opet biti na onim najjačima. Jedan od njih zasigurno je Sébastien Ogier koji je čak osam puta osvojio Svjetsko prvenstvo u reliju, a trenutačno je i prvi u ukupnom poretku.

Francuz u Hrvatsku dolazi u svojoj Toyoti GR Yaris Rally1 Hybrid, zajedno sa suvozačem Vincentom Landaisom. Njih dvojica do sada su obilježili sezonu jer dvaput su bili na prvom mjestu; na WRC Monte Carlo i WRC Guanajuato Mexico.

Francuz prošle sezone nije nastupio na našem asfaltu, a 2021. godine do pobjede je došao u posljednjem zavoju. On je bio pobjednik povijesnog izdanja ovog natjecanja u Hrvatskoj i dobro će ga pamtiti. No, ne samo po pobjedi već i nesreći i medijskoj pažnji koju je dobio.

Naime, Ogier je 2021. proslavio 51. pobjedu u karijeri, ali Hrvatsku je napustio s kaznama. Na putu na nedjeljni brzinac Bliznec - Pila svojom je 700.000 eura vrijednom Toyotom imao lakšu prometnu nesreću na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik. Kod autobusnog stajališta u Novom Zagrebu sudario se s osobnim automobilom marke BMW. Kasnije je vozača pozvao na večeru, ali policija mu prekršaje nije progledala kroz prste jer kasnije je prošao i na crvenom.

Naime, Međunarodna automobilistička federacija (FIA) odredila je svjetskom prvaku dvije kazne povezane s nesrećom, s kojima je ukupno morao platiti 7000 eura.

Od ostalih zvijezda, vraća se Thierry Neuville. Sa suvozačem Martijnom Wydaegheom u Hyundaiju i20 N Rally1 Hybrid pokušat će ponovno do postolja. Prošle je godine u Hrvatskoj bio treći.

No, pamtimo ga i iz prvog izdanja WRC Croatia Rallyja kada je nakon cijelog događaja donirao četiri tisuće eura za obnovu zgrade Opće bolnice u Sisku. Pokazao je tako da je vrhunski reli vozač, ali i veliki humanitarac.

U Hrvatskoj će voziti i čudo od djeteta Kalle Rovanperä. On se smatra najuzbudljivijim talentom u WRC-u, a u srpnju 2021. godine postao je najmlađi pobjednik u tom elitnom natjecanju. Ispisao je tada povijest najjačeg reli prvenstva na svijetu u Estoniji.

Kalle je rođen u listopadu 2000. godine, i s 20 godina mladi je Finac trijumfirao u Svjetskom reli prvenstvu te za dvije godine nadmašio prethodni rekord. Nadmašio je svoga sunarodnjaka i šefa momčadi Jari-Mattija Latvalu, koji je 2008., kada je imao 22 godine, upisao prvu pobjedu u karijeri na Švedskom reliju.

Rovanperä je pobjedu slavio i u Hrvatskoj prošle godine, a na ovo izdanje dolazi u Toyoti GR Yaris Rally1 Hybrid sa suvozačem Jonneom Halttunenom i pokušat će ponoviti isti uspjeh.

U elitnom društvu vozača treba se spomenuti i Ott Tanak sa suvozačem Martinom Järveojom koji su prošle godine na WRC Croatia Rallyju bili drugi, ove godine u Fordu ponovno love postolje. Tu su i Elfyn Evans i Scott Martin koji su u Toyoti uvijek pri vrhu.

