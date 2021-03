Odmor za glavne zvijezde: Mourinho pripremio drugu momčad za Dinamo

Utakmica generacije. Tako je nazvan okršaj Dinama i Tottenhama u osmini finala Europske lige. Zasigurno, bit će to najveća utakmica koju je ova momčad do sada igrala. Veća i od one s Benficom prije koju godinu.

Tottenham je ipak jedna dimenzija više, kao i cijeli engleski nogomet, od Benfice, uz dužno poštovanje Portugalcima.

Iako igraju u tri natjecanja, Mourinho ima toliku dužinu klupe i kvalitetu u svome rosteru da je i treća momčad vrhunska u odnosu na HNL, ali to ne znači da se Dinamo ne može nositi sa Spursima. Dapače. Nosio se Dinamo i sa Cityjem i sa Šahtarom i drugim velikanima. A prolazak grupe sa samo jednim primljenim golom pokazuje koliko su dinamovci sigurni u svoju i kvalitetu.

Ipak, nešto olakšavaju i najave iz Londona da će Mourinho odmarati svoje najveće zvijezde za susret s Arsenalom.

A Independent sluti da će Tottenham istrčati u 4-2-3-1 formaciji:

Lloris (c) - Tanganga, Alderweireld, Dier, Davies - Hojbjerg, Ndombele - Lamela, Alli, Bergwijn - Vinicius

Dinamo bi i u Londonu trebao zaigrati u 4-2-3-1 formaciji s igračima koje je Mamić već isprobao u nedjeljnom okršaju protiv Rijeke, a to je i najbolje što Dinamo ima u ovome trenutku.

Livaković - Ristovski, Theophile, Lauritsen, Leovac - Jakić - Ademi - Ivanušec, Majer, Oršić - Petković

Utakmica počinje u 21 sat uz prijenos na Arena Sport 3 programu.

Stadion: Tottenham Hotspur

Sudac: S. Gozubuyuk (Nizozemska)