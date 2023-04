Odbojkašice Mladosti šesti put prvakinje Hrvatske: Dinamo je pokušavao, ali bile su prejake

Odbojkašice Mladosti šesti su put za redom osvojile naslov prvakinja Hrvatske te su došle do ukupno osamnaeste titule u povijesti hrvatskih prvenstava.Protiva Dinama u trećem finalnom susretu doigravanja još su jednom igračice Mladosti demonstrirale vrhunsku igru i pobijedile u svom Domu odbojke s 3-0 (25-12, 25-14, 25-17) nakon sat i tri minute igre.

Mladostašice su tako već pune dvije godine bez poraza u domaćem prvenstvu. Mladost je i prva dva finalna meča dobila bez izgubljenog seta. Dinamo je pokušavao, ali Mladost je bila prejaka. Trener Mladosti Miodrag Stojaković nije puno eksperimentirao, već je u utakmicu ušao s najjačim snagama, Karla Antunović je bila organizatorica igre, Andrea Mihaljević korektorica, libero Izabela Štimac, srednje blokerice Astrid Popić i Aida Mehić te primačko-pucački par Josipa Matrković i Katarina Pavičić.

Nakon prva dva seta dominacija Mladosti se nastavila i u trećem setu, u kojem su doduše gošće čak i vodile u uvodnom dijelu te dionice. No, na kraju je Mladost i taj set odvela lagano do kraja, do 25-17 za konačnih 3-0 i još jednu titulu prvakinja Hrvatske. Zlatne medalje odbojkašicama Mladosti dodijelio je predsjednik HOS-a Frane Žanić, a brončane Dinamu stručni tajnik HOS-a Ivan Donald Marić.

"Uspjeli smo ostvariti zacrtane ciljeve, pobijedili u sva tri finalna susreta s po 3-0, mislim potpuno zasluženo. Ovo je prava nagrada djevojkama za mukotrpan cjelogodišnji rad" rekao je nakon pobjede trener Mladosti Stojaković.

Njegov kolega na klupi Dinama, Igor Šimunčić mogao je tek konstatirati. "Dali smo sve, probali sve, ali Mladost je bila prejaka za nas. Mladost je bila spremna cijelu finalnu seriju, jer da nije mi bi još imali neke šanse, ovako baš i ne. Ovo je realno, ovo je naš maksimum."

Karla Antunović, organizatorica igre Mladosti, također je zadovoljno komentirala pobjedu svoje ekipe. "Znale smo da smo favoriti, ali nismo ni u jednom trenutku bile opuštene. Svaku smo se utakmicu držale dogovora i to je rezultiralo našim pobjedama od 3-0. Drago mi je da je ovako brzo završila finalna serija jer me uskoro čekaju pripreme reprezentacije."

VIDEO: Brutalne kritike za Perišića: 'Napravio je sramotan potez. Hrvat nije pravi nogometaš'