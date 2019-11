Odbojkaši Mladosti izborili treće pretkolo Lige prvaka

Odbojkaši zagrebačke Mladosti izborili su plasman u treće, posljednje pretkolo Lige prvaka nakon što su u Klagenfurtu 'zlatnim setom' pobijedili austrijskog prvaka SK Zadruga Aich/DOB s 15-9.

U prvom dvoboju igranom u Domu odbojke Bojan Stranić, Mladost je slavila s 3-1, dok je u uzvratnom susretu igranom u Klagenfurtu izgubila s 1-3 pa je odlučivao 'zlatni set'.

Mladost je odlično ušla u meč i nakon velike drame dobila je prvi set rezultatom 28-26. U drugom setu domaćin je zaigrao daleko bolje i nakon što je poveo sa 17-10 obranio je prednost dobivši drugi set s 25-18.

U trećem setu gledali smo ponovo dramu, nažalost ovoga puta Mladost nije uspjela premda je vodila s 24-22.

Zadruga je bolje ušla u set, povela je 8-5, pa 13-9, a Austrijanci su imali i velikih 17-11. Međutim, zagrebački sastav je okrenuo rezultat smanjivši na poen zaostatka (17-18), a potom i izjednačio na 21-21. Kada su odabranici Radovana Malevića poveli s 24-22 činilo se kako će osvojiti drugi set, a time i osigurati prolaz. Međutim, Austrijanci se nisu predali, nanizali su tri poena za vodstvo 25-24, a zatim i osvojili set 28-26 iskoristivši treću set loptu.

U četvrtom setu Mladost je povela 6-2, pa 7-3, no uzvratio je domaćin stigavši do vodstva 16-14. U neizvjesnom nastavku Mladost je stigla do 22-22 i 23-23, ali su Austrijanci dobili zadnja dva poena za 25-23 i pobjedom 3-1 osigurali 'zlatni set'.

Odlučujući, 'zlatni set' Mladost je otvorila sjajno. Povela je 3-0, pa 5-1, Zadruga je smanjila na 5-3, no Zagrepčani bježe na 9-4, 11-7, te 13-8. Na koncu je bilo 15-9.

Nakon što su u prvom kvalifikacijskom kolu bili bolji od engleske momčadi IBB Polonia London, odbojkaši Mladosti uspješno su preskočili i drugu prepreku, a sada im na putu do Lige prvaka stoje portugalska Benfica ili Budvanska rivijera, a Portugalci su u prvom susretu slavili s 3-0.