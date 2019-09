Odbio je igrati za Hrvatsku na SP-u, a sada poručuje: Jako sam sretan

Hrvatski napadač Nikola Kalinić ima novi klub. 31-godišnji napadač jučer je sletio u Rim i uskoro će potpisati za Romu.

Talijanski klub doveo ga je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida. Za to će platiti devet milijuna eura, a onda može i otkupiti njegov ugovor.

- Jako sam sretan što sam opet u Italiji - rekao je Kalinić. Podijelio je nekoliko autograma i fotografirao se s navijačima.

🔊🔥 #Roma, #Kalinic è appena giunto a #VillaStuart: consuete visite mediche per lui prima di legarsi alla #Roma. Arriva in prestito con dritto di riscatto fissato a 9 mln dall'#AtleticoMadrid 💣⬇️⬇️



Video via @TuttoMercatoWeb#LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato pic.twitter.com/2X19FrzCCx